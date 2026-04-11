Muere un hombre en la A-7 en Nerja tras chocar un camión contra un coche parado en el arcén

1667137923858Bomberos Imagen de archivo de un camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha fallecido en la madrugada del sábado en la A-7, a la altura de Nerja (Málaga), tras un accidente de tráfico. El accidente ocurrió cuando un camión colisionó con un coche que estaba parado en el arcén del kilómetro 934, sentido Málaga. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero solo pudieron confirmar la muerte del conductor, que quedó atrapado en el vehículo. Fue necesaria la intervención de los bomberos para liberar a la víctima del interior del coche siniestrado.

Un hombre ha muerto en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este sábado en la A-7, a la altura de Nerja, en la provincia de Málaga.

Así lo confirman desde el servicio de emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta. Alrededor de las 01:30 horas de la madrugada, el teléfono 112 ha atendido el primero de varios avisos que alertaban de la colisión de un camión con un vehículo que, al parecer, estaba parado en el arcén a la altura del kilómetro 934, sentido Málaga.

Los alertantes solicitaban asistencia sanitaria urgente para una persona atrapada en el interior del coche. De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio de Bomberos y a mantenimiento de la vía.

Cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar nada pudieron hacer por salvar la vida del conductor del turismo y solo pudieron confirmar su fallecimiento. Fue necesaria la intervención de los bomberos para liberar a la víctima del interior del turismo siniestrado.