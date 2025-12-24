Tragedia en la víspera de Nochebuena: hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 48 años en su casa de Nerja

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 48 años fue hallado muerto en su vivienda de la calle San Francisco en Nerja la víspera de Nochebuena. El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso a las 21:30 horas, pero los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento. La Guardia Civil investiga el caso; no se observaron signos de violencia y se baraja la mala combustión de un brasero como posible causa, a la espera del informe forense.

Tragedia en Nerja en la víspera de Nochebuena. Un hombre de 48 años ha sido hallado muerto en su vivienda, ubicada en la calle San Francisco de la localidad malagueña.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió a las 21.30 horas de este martes un aviso desde una casa de la citada vía donde un alertante contaba que otro varón no reaccionaba por más que lo intentaba. Pedía con urgencia la llegada de los servicios sanitarios.

Pero estos no pudieron más que confirmar su deceso. Hasta el lugar también se trasladaron patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.

De inicio, el hombre no presentaba signos de violencia y se investiga si pudo morir por la mala combustión de un brasero, aunque todas las hipótesis están abiertas, ya que la Guardia Civil está a la espera de la resolución del forense sobre la causa de la muerte.