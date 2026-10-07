Calle Río Darro, en Mijas, donde se localiza el local subastado por la Tesorería de la Seguridad Social. Google Maps

La Seguridad Social vende por 612.558 euros un gran local comercial junto al Parque Acuático de Mijas

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LO ESENCIAL Las claves La Seguridad Social adjudica por 612.558 euros un gran local comercial junto al Parque Acuático de Mijas, en la calle Río Darro de Las Lagunas. El inmueble, adquirido por MMOSTA23, DVIN Building y Propertybook 2015, suma 1.762,36 metros cuadrados construidos en dos fincas unidas físicamente. La venta se cierra por solo un euro más que el precio mínimo de licitación, fijado en 612.557 euros. La primera subasta, celebrada en octubre de 2024, quedó desierta; el inmueble no cuenta con certificado de eficiencia energética.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha adjudicado por 612.558 euros un gran inmueble comercial de su propiedad situado en Mijas-Costa, junto al Parque Acuático de Mijas. El activo, formado por dos fincas registrales físicamente unidas, suma 1.762,36 metros cuadrados construidos y ha sido adquirido por las sociedades MMOSTA23 S.L., DVIN BUILDING S.L. y PROPERTYBOOK 2015 S.L.

La operación supone la culminación del procedimiento de enajenación iniciado por la Seguridad Social para desprenderse del inmueble situado en el número 4 de la calle Río Darro, en la zona de Las Lagunas. El precio de adjudicación ha quedado fijado en 612.558 euros, apenas un euro por encima de los 612.557 euros establecidos como tipo mínimo de licitación.

El inmueble ya había salido anteriormente al mercado público. La primera subasta se celebró el 30 de octubre de 2024, pero quedó desierta al no recibirse ofertas. La Tesorería General inició posteriormente un nuevo procedimiento para tratar de vender el activo mediante una segunda subasta.

El inmueble se encuentra en la calle Río Darro número 4, planta baja, en la urbanización Molinos de Viento, y linda en su parte posterior con el Parque Acuático de Mijas. El conjunto está integrado por dos fincas registrales inscritas en el Registro de la Propiedad número 3 de Mijas.

La primera de ellas corresponde a un amplio local de negocio situado en planta baja, con una superficie construida de 743,52 metros cuadrados. Como anejo inseparable dispone de una planta de sótano de 758,84 metros cuadrados, lo que eleva la superficie conjunta de esta finca hasta 1.502,36 metros cuadrados.

El sótano dispone de acceso mediante una rampa desde la plaza El Juncal y mediante una escalera que lo comunica con la planta baja. La documentación de la subasta especifica que el aljibe y el cuarto de máquinas son elementos comunes del edificio.

La segunda finca corresponde al local comercial número 18 del Centro Comercial Parque Mijas. Cuenta con 130 metros cuadrados en planta baja y tiene como anejo otro local de 130 metros cuadrados en el sótano. En total, esta segunda finca aporta otros 260 metros cuadrados al conjunto.

De este modo, las dos fincas suman 1.762,36 metros cuadrados construidos.

El anuncio de la subasta establecía que el inmueble debía adquirirse conforme a las condiciones urbanísticas derivadas del planeamiento, que los interesados debían verificar ante el Ayuntamiento de Mijas. Asimismo, señalaba que el inmueble no disponía de certificado de eficiencia energética.

Para participar en la segunda subasta se estableció una garantía del 5% del tipo de licitación, equivalente a 30.627,85 euros.

La subasta estaba fijada para el 22 de septiembre de 2026, en la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga. El resultado final ha permitido adjudicar el inmueble por 612.558 euros, prácticamente por el importe de salida.

La operación tiene su origen en un procedimiento iniciado por la Tesorería General en febrero de 2024. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones autorizó la enajenación en junio de ese mismo año, antes de que se celebrase la primera subasta en octubre.