Infografía del nuevo campo de fútbol de La Cala en Mijas. Ayuntamiento de Mijas

Mijas adjudica a Sando la gran transformación del campo de fútbol de La Cala: el coste rondará los 9 millones

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Las claves Generado con IA Sando se encargará de la renovación integral del campo de fútbol de La Cala de Mijas, con un coste cercano a los 9 millones de euros. El proyecto incluye la sustitución del césped, demolición del edificio de vestuarios y construcción de uno nuevo con graderío cubierto y cafetería. La reforma abarca la mejora del equipamiento deportivo, instalación de porterías nuevas, banquillos, canalizaciones y renovación de los espacios exteriores y el aparcamiento. El nuevo edificio albergará vestuarios, taquillas, sala de reuniones, almacenes, aseos públicos accesibles y una sala polivalente para actividades deportivas.

El campo de fútbol de La Cala de Mijas tiene ya empresa para su gran transformación: Sando se encargará de unas obras adjudicadas por casi 9 millones de euros que supondrán una profunda renovación del complejo deportivo.

El proyecto contempla desde la sustitución integral del césped hasta la demolición del actual edificio de vestuarios y la construcción de uno nuevo con graderío cubierto, cafetería y nuevos espacios deportivos.

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado a Construcciones Sánchez Domínguez-Sando el contrato por un importe de 8.979.295,22 euros, IVA incluido. La cantidad ofertada sin impuestos asciende a 7.420.905,14 euros. El acuerdo de adjudicación fue adoptado el pasado 25 de septiembre y la previsión es que el contrato se formalice entre el 20 y el 26 de octubre.

La actuación se enmarca en el proyecto de remodelación integral del campo de fútbol de La Cala, para el que el Ayuntamiento ha venido manejando una inversión global de unos 10,3 millones de euros. La intervención pretende renovar tanto el terreno de juego como las instalaciones que lo rodean y mejorar también los espacios exteriores y el aparcamiento.

Uno de los principales capítulos será la sustitución completa del césped, con una inversión prevista de 1.180.694 euros. El proyecto plantea instalar una superficie de última generación, con mayor resistencia a la abrasión y a los rayos ultravioleta, capacidad de recuperación y características orientadas a mejorar el control del bote y la rodadura del balón.

La renovación alcanzará también al equipamiento deportivo. Se contempla la sustitución de las porterías de fútbol 11 y fútbol 7, estas últimas con ruedas para evitar el deterioro del césped durante las operaciones de abatimiento. También se instalarán nuevos banquillos para suplentes y árbitros, banderines y se renovarán las canalizaciones.

Gradas cubiertas y cafetería

La transformación más visible llegará, sin embargo, con la sustitución del actual edificio auxiliar del campo. La actuación contempla la demolición de la construcción existente, que actualmente alberga los vestuarios, el almacén y el cuarto de máquinas.

En su lugar se levantará un nuevo edificio concebido para concentrar los principales servicios del complejo. El proyecto incluye graderío cubierto, accesos con taquillas, recepción y administración, sala de reuniones, vestuarios con duchas y taquillas, almacenes y aseos públicos accesibles.

El inmueble incorporará además una cafetería con terraza y un espacio polivalente destinado a actividades deportivas complementarias, entre ellas una sala de entrenamiento y musculación.

Este nuevo edificio constituye uno de los grandes capítulos económicos de la actuación, con una previsión inicial de unos 5,2 millones de euros.

La operación se completa con trabajos de urbanización exterior y mejora del aparcamiento, de forma que la actuación no se limita al terreno de juego, sino que afecta al conjunto del recinto deportivo.

El proyecto fue redactado por Sisener Cadisa y plantea la renovación de unas instalaciones cuya última reforma se ejecutó hace más de una década.

Con la adjudicación a Sando, el proyecto entra ahora en su siguiente fase administrativa. El próximo hito será la formalización del contrato, prevista para la segunda quincena de octubre, antes del desarrollo efectivo de los trabajos.