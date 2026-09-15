Detienen en Mijas a tres personas por robos en el interior de vehículos: "La vigilancia ha dado resultado"

Una imagen de todo lo que intervinieron. POLICÍA LOCAL DE MIJAS

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Las claves Generado con IA La Policía Local de Mijas ha detenido a tres personas en dos actuaciones por robos en vehículos en la zona de la avenida de Andalucía. Dos individuos fueron sorprendidos y detenidos durante la pasada noche en el interior de un coche, presuntamente tras forzar el vehículo. Otra detención previa se realizó en la misma zona, tras varios robos en vehículos estacionados mediante rotura de cristales. La vigilancia policial se ha reforzado en la zona y se recomienda a los vecinos no dejar objetos de valor a la vista y avisar ante cualquier sospecha.

La Policía Local de Mijas ha detenido a tres personas en dos actuaciones relacionadas con robos en el interior de vehículos en el entorno de la avenida de Andalucía. Ante la detección de este tipo de hechos en la zona, el cuerpo reforzó la vigilancia con el objetivo de prevenir nuevos robos y localizar a sus presuntos responsables.

El concejal de Policía Local, Juan Carlos Cuevas, ha explicado que "en cuanto tuvimos conocimiento de que se estaban produciendo robos en vehículos en este entorno, se reforzó la vigilancia policial". Ha añadido que "ese trabajo ha dado resultado y tenemos tres detenidos en dos actuaciones diferentes".

La última intervención se produjo durante la pasada noche, cuando agentes de patrulla de la Policía Local de Mijas sorprendieron a dos individuos en el interior de un vehículo en la calle Antonio García Moreno. Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los dos se desplazaban por la zona en sendas bicicletas.

Esta actuación se suma a otra detención practicada anteriormente en el mismo entorno de Mijas. En aquella ocasión, la Policía Local detuvo al presunto autor de varios robos en vehículos estacionados en las avenidas de Andalucía y Carmen Sáenz de Tejada, donde se habían producido roturas de cristales para acceder al interior de los coches y sustraer efectos.

Cuevas ha destacado que "la presencia policial y la vigilancia son fundamentales tanto para prevenir estos delitos como para poder actuar cuando se producen". El concejal ha agradecido "el trabajo de los agentes que han participado en ambas intervenciones y la labor que realiza diariamente la Policía Local en nuestras calles".

La Policía Local de Mijas mantendrá la vigilancia reforzada en la zona de la avenida de Andalucía y recuerda a los vecinos la importancia de comunicar cualquier comportamiento sospechoso y evitar dejar objetos de valor visibles en el interior de los vehículos.

Para cualquier incidencia, los ciudadanos pueden contactar con la Policía Local a través del 092 y, en materia de Seguridad Ciudadana, con la Guardia Civil, cuerpo competente en esta materia, a través del 062.