Nikoline, la menor de 17 años atropellada en Mijas, cogió un Uber y se bajó del coche en mitad de la A-7

Un montaje con una imagen del operativo en la zona y la imagen de la menor fallecida. FUENGIROLA SE QUEJA

Las claves

Las claves Generado con IA Nikoline, una joven noruega de 17 años, murió atropellada por un camión en la A-7 a su paso por Mijas tras bajarse de un Uber en plena autovía. La menor había estado celebrando la victoria de la selección noruega en una discoteca de Marbella y perdió contacto con sus amigos sobre las 4:00 horas. El camión que la atropelló se dio a la fuga y la Guardia Civil investiga por qué el Uber permitió que Nikoline se bajara en un lugar no autorizado. Nikoline se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol y tenía previsto regresar ese mismo día a Noruega con su familia.

Novedades sobre el caso de Nikoline, la joven noruega de 17 años fallecida en un atropello registrado en la madrugada de este lunes en la A-7, a su paso por Mijas.

La menor murió tras pedir bajarse al conductor del Uber en el que viajaba en plena autovía, según han adelantado diversos medios noruegos y ha podido confirmar este periódico. Tras apearse del vehículo, la joven resultó arrollada por un camión que se dio a la fuga.

La familia de Nikoline había confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que ella era la fallecida en el siniestro, tras permanecer desaparecida desde la madrugada de este domingo en Puerto Banús, en Marbella, pero quedaban aún incógnitas sobre su muerte.

A primera hora de la jornada, el Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada alertando de que una mujer había fallecido sobre las 5.20 horas tras sufrir un atropello por un camión en la A-7, en el kilómetro 1027, en sentido Marbella.

Desde la sala operativa se avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras. Los sanitarios certificaron la muerte de la mujer en el lugar del accidente.

Horas después, la familia de Nikoline confirmó que la víctima era la menor, de la que no se tenía rastro desde la madrugada. La joven había estado viendo el partido de la selección noruega, que finalizó con una victoria ante Brasil, y salió a celebrar el resultado con otros compatriotas y una amiga.

Según el testimonio que la madre dio a este periódico antes de conocerse la noticia, el último contacto de la familia con Nikoline se produjo a la 1:30 horas, momento en el que "todo estaba bien".

La adolescente se encontraba en la discoteca Funky Buddha, orientada al turismo extranjero, junto a otra amiga y varios jóvenes noruegos a los que habían conocido esa misma noche. Sobre las 4.00 horas, la otra chica perdió de vista a Nikoline tras ir al baño y ya no logró localizarla.

Los nuevos datos permiten reconstruir los últimos movimientos de la menor. Nikoline habría cogido un Uber tras salir de la discoteca, no se sabe la hora concreta hasta el momento y, en un punto del trayecto, se habría bajado del vehículo ya en plena A-7.

Fue allí, en la propia autovía, donde poco después la arrolló un camión que se dio a la fuga tras el atropello y cuyo conductor no ha sido aún localizado. Se investiga el motivo por el que el conductor paró en una zona no permitida, mucho menos para la bajada de pasajeros.

Este dato aclara la distancia entre la discoteca y el punto donde fue hallada sin vida, un trayecto que Google Maps cifra en 8 horas caminando y en unos veinte minutos en coche, y que desde el primer momento hizo sospechar que la menor se había desplazado a bordo de algún vehículo, aunque pierde fuerza el hecho que se barajaba de que la menor pudiera haber sido introducida en el vehículo a la fuerza y optara por tirarse del coche en marcha.

Esta era la última noche de vacaciones de Nikoline en la Costa del Sol, adonde había viajado el 19 de junio porque su madre y su padrastro residen en la zona. Tenían previsto regresar este lunes a Noruega, concretamente a Arandel, donde reside con su padre biológico y donde le esperaban planes para esa misma noche, entre ellos la fiesta de cumpleaños de una amiga a la que tenía muchas ganas de acudir.