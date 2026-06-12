Harán el lazo de hojaldre más grande de España en un evento solidario en Mijas contra la ELA

Una fisioterapeuta, junto con una paciente de ELA.

Las claves

Las claves Generado con IA El 20 de junio se realizará en Mijas el lazo de hojaldre más grande de España en un evento solidario contra la ELA. La iniciativa, organizada por la Asociación Benal-ELA, busca sensibilizar sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica y apoyar a afectados y familias. El evento contará con la colaboración de empresas y entidades locales, y pretende recaudar apoyos para investigación y asistencia especializada. El lazo verde, símbolo internacional de la lucha contra la ELA, podrá ser degustado por los asistentes durante la jornada.

Todos los apoyos para luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) son siempre bienvenidos y si además se hace de forma original mucho mejor.

La Asociación Benal-ELA va a hacer el lazo de hojaldre más grande de España en un evento solidario que tendrá lugar el 20 de junio a las 18:30 en el aparcamiento del bulevar de La Cala de Mijas.

El lazo verde es el símbolo internacional de la lucha contra la ELA y ese día se podrá comer. El objetivo es sensibilizar a los ciudadanos sobre la realidad diaria que viven las personas con esta enfermedad y sus familias.

El cartel del evento.

Lógicamente, también se pide el apoyo de la sociedad para que haya más recursos para investigación y asistencia especializada.

Será una jornada solidaria y participarán varias instituciones y empresas como Tejeros, Salvador 1905, Vandemoortele, el colectivo BenalELA Lucha por la Vida y el Ayuntamiento de Mijas.