Alarma en el cuartel de la Guardia Civil de Mijas: denuncian una invasión de ratas

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil de Mijas sufre una grave plaga de ratas que afecta a zonas sensibles como vestuarios, el patio y el área de detenidos. Más de 130 trabajadores y sus familias están expuestos a riesgos sanitarios, incluyendo hantavirus, peste bubónica y salmonelosis. La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes y pide la contratación urgente de una empresa especializada en control de plagas. Los roedores han provocado daños materiales que pueden afectar la seguridad operativa del cuartel, como destrozos en paredes y cableado eléctrico.

El acuartelamiento del Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas se enfrenta a un grave problema de salubridad. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado un escrito formal ante el coronel Roberto Blanes, jefe de la Comandancia de Málaga, en el que denuncia una creciente plaga de ratas que lleva tiempo instalada en las instalaciones y que durante las últimas semanas ha experimentado un incremento "claramente insuficiente" de control pese a las medidas adoptadas hasta la fecha.

Según el documento registrado por la asociación profesional, los roedores campan a sus anchas por zonas tan sensibles como los vestuarios del personal, el patio del cuartel y, especialmente preocupante, el área destinada a la custodia de detenidos. Una situación que, lejos de ser puntual, se viene arrastrando "desde hace mucho tiempo" y que en el último mes ha alcanzado niveles que la AUGC considera intolerables.

Más de 130 personas expuestas

La denuncia subraya el riesgo al que están expuestos los más de 130 trabajadores del acuartelamiento, así como las familias de agentes que residen en las viviendas del recinto. La AUGC recuerda en su escrito que las ratas figuran entre los animales que más enfermedades transmiten al ser humano, ya sea de forma directa o indirecta. Entre las patologías asociadas a estos roedores la asociación cita el hantavirus, la peste bubónica, la leptospirosis y la salmonelosis, además de otras infecciones graves.

A los riesgos sanitarios se suman los daños materiales. Los roedores pueden contaminar el agua, los alimentos y las mercancías almacenadas, además de causar destrozos importantes en paredes, tuberías y cableado eléctrico, lo que podría comprometer también la seguridad operativa de las dependencias.

La asociación profesional carga contra el modo en que se ha venido abordando el problema, calificando como "claramente insuficientes" las actuaciones realizadas hasta el momento. La AUGC se apoya en la opinión de los técnicos de sanidad ambiental, que advierten de que la presencia de ratas no puede tratarse como un problema puntual a base de trampas y veneno colocados de manera aislada.

Los expertos defienden, según recoge el escrito, que la erradicación efectiva requiere un control profesional que combine la prevención estructural, una correcta gestión del entorno y un seguimiento técnico sostenido en el tiempo. Soluciones parciales, advierte la asociación, solo logran que el problema reaparezca una y otra vez.

Petición formal de contratación de una empresa especializada

Por todo ello, la AUGC ha solicitado expresamente al jefe provincial que se adopten "urgentemente" las medidas de actuación y prevención necesarias para garantizar la salud y la seguridad de quienes trabajan y residen en el cuartel. La petición concreta pasa por la contratación de los servicios de una empresa especializada en control de plagas, única vía —sostienen— para acabar con el problema "de modo eficaz y permanente".

La asociación confía en que la Comandancia de Málaga atienda con celeridad la demanda, dado el riesgo sanitario que supone mantener la situación actual y la responsabilidad que recae sobre el mando provincial respecto a las condiciones laborales de la plantilla.