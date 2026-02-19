Aldi abre en Mijas su supermercado número 500 en España: la provincia de Málaga suma ya 34 establecimientos

Las claves nuevo Generado con IA Aldi inaugura su supermercado número 500 en España con una nueva tienda en Mijas, Málaga, que contará con 1.200 metros cuadrados y empleará a 15 personas. Andalucía es la comunidad con más presencia de Aldi, sumando más de 110 supermercados y 1.300 empleados, mientras que la provincia de Málaga alcanza los 34 establecimientos. En los últimos cinco años, Aldi ha incrementado su plantilla un 42% en España y ya supera los 8.000 trabajadores, con planes de abrir 40 nuevas tiendas en 2026. El modelo de Aldi, basado en el descuento y la marca propia, permite a sus clientes ahorrar hasta 2.000 euros anuales por hogar y ha llevado a la cadena a alcanzar una cuota de mercado del 2%.

La cadena alemana de supermercados Aldi se ha expandido por toda la geografía española en los últimos años. Andalucía ya es la comunidad autónoma con más establecimientos de la compañía, que este próximo mes de marzo consigue un nuevo hito: inaugura su tienda número 500 en España en un municipio malagueño.

Mijas contará desde el próximo 4 de marzo con un nuevo supermercado de Aldi, concretamente en la zona de Las Lagunas, en la Avenida Carmen Sáenz de Tejada. Según explican desde la compañía a este periódico, el nuevo espacio dispondrá de cerca de 1.200 metros cuadrados de sala de ventas y dará empleo a 15 trabajadores.

Con esta apertura, Aldi continúa afianzando su presencia en la provincia de Málaga, donde ya suma 34 establecimientos, dentro de una Andalucía que se ha convertido en su principal bastión territorial, con más de 110 supermercados operativos.

En 2025, la compañía inauguró siete nuevos supermercados en la región y reabrió otro, además de sumar en diciembre tres aperturas en Palma del Río, Pozoblanco y Dos Hermanas. La firma mantiene en el sur más de 1.300 empleados y colabora con más de 80 proveedores andaluces.

El crecimiento regional refleja la evolución nacional de la compañía. En los últimos cinco años, Aldi ha incrementado su plantilla en más de un 42%, superando ya los 8.000 trabajadores en España. La previsión para 2026 apunta a la apertura de 40 nuevas tiendas en el conjunto del país.

El modelo de negocio de la cadena basado "en el descuento y una compra sencilla con productos de calidad al precio más bajo", cuenta ya con cerca de 8 millones de clientes en España y se sitúa como la cadena que más ha crecido en número de compradores en los últimos cuatro años, según aseguran.

Fachada de Aldi.

En este sentido, hacen referencia a los últimos datos de Worldpanel by Numerator, en los que la compañía alcanza ya una cuota de mercado del 2% en el país, un avance que atribuye a su política de precios ajustados en un contexto de presión inflacionista sobre la cesta de la compra.

La estrategia pasa por ofrecer un surtido en el que "nueve de cada diez productos son de marca propia, lo que le permite contener costes y trasladar ese ahorro al consumidor". De acuerdo con datos facilitados por la compañía, sus clientes ahorraron en 2025 una media de 40 euros semanales, lo que equivale a cerca de 2.000 euros anuales por hogar.

Este modelo se apoya en una red logística compuesta por siete plataformas en España. En Andalucía destaca la de Dos Hermanas (Sevilla), que abastece a cerca de un centenar de supermercados y desempeña un papel clave en la operativa de la compañía en el sur.