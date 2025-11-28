Abre sus puertas el parque urbano más grande de Andalucía: está en Mijas y mide 270.000 metros

Las claves nuevo Generado con IA El Gran Parque de la Costa del Sol en Mijas, con 270.000 m², se convierte en el parque urbano más grande de Andalucía y abre parcialmente al público con acceso gratuito. El parque cuenta con instalaciones como un bulevar central, lago artificial navegable, fuentes ornamentales, un anfiteatro al aire libre con capacidad para 1.900 personas y zonas de juegos infantiles. Dispone de áreas deportivas multifunción, zona de skate, pista biosaludable y próximamente parque canino, además de una variada vegetación con cerca de 2.900 árboles y arbustos.

El Gran Parque de la Costa del Sol, construido en el municipio de Mijas, abre por fin sus puertas.

Lo hará este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, desde las 09:00 horas hasta las 19:00 horas. Bien es cierto que, como ha informado este viernes el Ayuntamiento mijeño, sólo estará operativa la mitad de la superficie, que alcanza en su totalidad los 270.000 metros cuadrados.

El acceso, libre y gratuito, se hará únicamente por la entrada principal, junto a la que hay habilitado un aparcamiento para vehículos.

El concejal de Parques y Jardines, Daniel Gómez, ha informado de que tras las pruebas de preapertura realizadas los fines de semana del 8 y 9 de noviembre y del 22 y 23 de noviembre, se prosigue con la apertura paulatina de la instalación para el uso y disfrute de mijeños y visitantes.

Las dimensiones del parque lo convierten en el parque urbano más grande de Andalucía. Todas las zonas infantiles estarán disponibles, así como los carriles bici y las calles de paseo.

Gómez ha subrayado que la apertura de este fin de semana se enmarca aún en las pruebas de aforo y seguridad, y se avanza para culminar todas las instalaciones antes de su próxima inauguración oficial.

Las delegaciones de Servicios Operativos y de Parques y Jardines han instalado baños provisionales para ofrecer el mejor servicio posible, a la espera de la construcción de los definitivos. Las áreas de mascotas no estarán habilitadas.

Todo el espacio

Hay que recordar que todo el parque, que ha costado unos 27 millones de euros, va a contar con cerca de 2.900 árboles y arbustos, al tiempo que se fija una sucesión de recorridos y espacios diferenciados, cada uno con una temática y un uso determinado. Este diseño debe permitir "amortiguar la presión de los visitantes, dispersándolos estratégicamente a través del parque, evitando saturaciones y sobreexplotación".

Los contenidos planteados persiguen responder a las necesidades de todo tipo de público, ya sea el infantil, de hasta 12 años, hasta el más mayor, a partir de los 60 años. Y aunque hay gran variedad de usos, se apuntan como los "centros de atracción" infraestructuras como el lago, las fuentes y el anfiteatro al aire libre.

Estos son los principales protagonistas:

Bulevar central

Destacan el bulevar central, con una anchura de 24 metros, de uso principalmente peatonal, pero con bandas para uso exclusivo de transporte turístico, y la parte del bulevar central con carril bici, en el que la anchura se amplía a 27,5 metros, donde se plantarán ejemplares de almez. Otro de los ejes protagonistas es el vial biosaludable, de 11 metros de ancho, dando cabida a bandas de albero para hacer running, caminar e ir en bici. Además, el visitante encontrará en este itinerario zonas de descanso y aparatos biosaludables.

Lago

Una de las piezas de "gran repercusión" en el futuro parque de Mijas es el lago artificial. De hecho, ha sido concebido como punto de encuentro y descanso para los usuarios, y a su vez constituye un espacio de gran valor paisajístico por los reflejos producidos por la extensa lámina de agua, y cuyas visuales establecen un punto de contemplación.

Además, se le otorga cierto carácter dinámico a través de los géiseres instalados y una pequeña cascada como transición entre la primera lámina de agua y la segunda, que se podrá recorrer en pequeñas barcas de recreo. Se han incluido una pequeña península, provista de un templete y vegetación, y una pequeña isla.

Fuentes ornamentales

Hay colocadas de manera estratégica dos grandes fuentes ornamentales de carácter tradicional andaluz, con el fin de que la relación con el agua sea una constante a lo largo de todos los recorridos. Son grandes fuentes con diferentes juegos de agua, que invitan a la relajación y contemplación, siendo el foco central de las plazas en las que se sitúan. Una de ellas tiene forma de estrella; la otra, de cruz.

Anfiteatro para 1.900 personas

Aprovechando la propia topografía de la zona en la que se asienta, se proyecta un anfiteatro seminatural al aire libre. Estará cerca del acceso principal norte del parque, asumiendo que es un foco de atracción para los usuarios y visitantes. Se concibe como lugar generador de situaciones y encuentros, tanto espontáneos como programados, que funcionará tanto de día como de noche.

Servirá como ágora pública programable, en la que tendrá cabida conciertos, encuentros, pícnics, asambleas… En la ladera natural, se inserta un graderío de planta semicircular con murete de contención de hormigón, y asiento prefabricado también de hormigón. Todas las gradas confluyen visualmente en el escenario de planta circular. Tiene un aforo aproximado de unas 1.900 personas.

Parque canino

Tendrá extensión suficiente para que los animales corran, hagan ejercicio y tengan su lugar de ocio y esparcimiento. La zona, con forma de ameba, se ubica cerca de la plaza central del parque, cercada mediante valla y habilitada con un circuito de entrenamiento canino, juegos y mobiliario apto para los animales.

Está completamente equipado con fuentes adaptadas para perros, papeleras para recoger los excrementos, con expendedor de bolsas, bancos, luminarias y árboles de gran porte para obtener de forma natural zonas con sombra.

Zonas juegos infantiles

Estarán en varios claros del parque, pensados para albergar las zonas de juegos infantiles, de manera que quedan rodeados de vegetación y resguardados del resto de actividades. Todas tienen forma de ameba, e incluyen juegos infantiles para todas las edades.

Zona de juegos de agua splashpark

Esta zona se encuentra situada muy próximo al lago, entre la fuente ornamental con forma de estrella y el bulevar principal. Es un espacio para el recreo acuático, con elementos que pulverizan agua, realizando juegos refrescantes y creando interacciones entre el niño y el agua.

Pistas deportivas multifunción

Habrá cuatro pistas de fútbol, baloncesto y voleibol, cada una de ellas de 44X32 metros. "Un escenario de este tipo, rodeado de zonas verdes, le agrega un valor añadido al parque, permitiendo al usuario la práctica de múltiples deportes en un entorno natural", indican.

Skate-plaza

El proyecto incluye una zona destinada a la práctica deportiva del skateboard, bike y el patinaje. El objetivo es dar respuesta al repunte que estos deportes han tenido en los últimos años. Dispondrá de dos tipos de estructuras. Una de ellas para skatepark, de 35x20 metros, y una zona de bowl, con dos estructuras excavadas en el terreno, con formas redondeadas en sus paredes y base.