Muere un conductor tras chocar con un camión que estaba parado en la AP-7, en Mijas: su coche salió ardiendo

Las claves nuevo Generado con IA Un conductor falleció al chocar su coche con un camión parado en la AP-7, Mijas. El accidente ocurrió a las 18:10 horas en el kilómetro 210 de la AP-7. El vehículo del fallecido se incendió tras el impacto, quedando el conductor atrapado. Bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios acudieron al lugar, pero solo pudieron certificar la muerte del conductor.

Una persona ha muerto este viernes al chocar el turismo que conducía con un camión en la AP-7, a la altura del término municipal de Mijas, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro se ha producido a las 18.10 horas de este viernes cuando, según los testigos que dieron la voz de alarma al Teléfono 112, un vehículo impactaba con un camión que se encontraba detenido en el arcén en el kilómetro 210 de la AP-7.

Como consecuencia del impacto, el conductor quedó atrapado en el interior del turismo, que, además, salió ardiendo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los Bomberos de Mijas, Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios de la Junta, que no pudieron más que certificar el fallecimiento de una persona, sin que hayan trascendido por el momento más datos de identidad.