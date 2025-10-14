Mijas tendrá que pagar 54.000 euros por un resbalón en la piscina municipal

El Consejo Consultivo de Andalucía ha condenado al Ayuntamiento de Mijas a indemnizar con 54.221,5 euros a una mujer que sufrió una caída en los vestuarios de la piscina municipal.

La cifra fijada por el ente reduce ligeramente los 56.893 euros reclamados inicialmente por la afectada.

De acuerdo con el expediente del Consultivo, que tiene fecha del pasado 24 de septiembre, los hechos denunciados ocurrieron el 9 de octubre de 2019 en los vestuarios femeninos de la piscina cubierta de la Ciudad Deportiva "Regino Hernández".

Según se describe, la caída se produjo al finalizar de una clase de natación, en horario de 10:00 a 11:00 horas.

Atendiendo a los informes del Área de Deportes, la caída se produjo debido a la resbaladicidad del suelo, situación que se confirmó tras accidentes similares en la misma zona y que motivó la aplicación posterior de un producto antideslizante en la zona de los vestuarios y el pasillo de circulación.

Sobre el particular, el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, indica que según los testigos propuestos, "la caída se produjo en el pasillo, al salir de las duchas, debido a lo resbaladizo del mismo".

Esta circunstancia, a juicio del Consultivo, acredita la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y el daño por el que se reclama, "estando el Ayuntamiento obligado a garantizar las condiciones para el uso normal y seguridad de las instalaciones deportivas, siendo la caída imputable a lo resbaladizo del suelo de los vestuarios".

El dictamen subraya que la reclamante sufrió un daño efectivo, individualizado y económicamente evaluable, imputable al funcionamiento del servicio público.