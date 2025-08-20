Una mujer británica, detenida en Mijas (Málaga) por agredir sexualmente a una menor italiana de 14 años

La Policía Local de Mijas ha detenido en el Bulevar de La Cala a una mujer británica de 59 años como presunta autora de una agresión sexual a una menor de 14 años de edad y nacionalidad italiana.

Según los testigos, la mujer se acercó a la niña, que estaba sentada en un banco, y comenzó a hablarle en inglés para ganarse su confianza. Una vez que la menor se relajó, la agresora empezó a realizarle tocamientos en distintas partes del cuerpo, llegando incluso a zonas íntimas.

Asustada, la víctima salió corriendo hasta un establecimiento cercano donde se encontraba su tía. Fue ella quien alertó inmediatamente a la Policía Local. Los agentes llegaron con rapidez, tranquilizaron a la menor, recabaron la información y procedieron a la detención de la mujer en la misma zona.

La detenida cuenta con numerosos antecedentes, entre ellos por delitos de carácter sexual. Por su parte, la niña fue trasladada al centro de salud para una primera valoración médica y, posteriormente, acompañada de sus familiares a dependencias de la Guardia Civil para interponer la denuncia. La detenida fue puesta a disposición de este cuerpo, que continúa con las diligencias.

Juan Carlos Cuevas, concejal de Policía Local, ha explicado a los medios de comunicación que estamos "ante un comportamiento repugnante e intolerable que merece la más firme condena". "Siempre que esté en nuestra mano, no vamos a permitir que nadie ponga en riesgo la seguridad de nuestros menores”, ha incidido.

De la misma forma, Cuevas ha explicado que la colaboración de los vecinos y la rápida

intervención de la Policía Local han sido claves para detener a la presunta agresora y proteger a la menor. "Este caso demuestra que, cuando trabajamos juntos, conseguimos frenar situaciones tan graves”, ha dicho.

Para él, desde la Policía Local, el compromiso es claro: reforzar medios, aumentar la presencia en las calles y garantizar siempre la seguridad y el bienestar de las familias y, especialmente, de los niños.