Dos helicópteros y brigadas forestales combaten un incendio forestal en Mijas

Si hace un par de días era Gaucín el municipio de la provincia de Málaga que se veía afectado por un incendio forestal, este jueves el turno le corresponde a Mijas.

La localidad de la Costa del Sol, históricamente una de las más damnificadas por el fuego, se está viendo afectada por un incendio, según informa el Plan Infoca en sus redes sociales.

De acuerdo con los datos aportados hasta ahora, se encuentran trabajando en el control y extinción de las llamas un contingente integrado por dos helicópteros (uno de ellos pesado y el otro ligero), y un vehículo autobomba.

A estos se suman dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Bricas), dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, y un agente de medio ambiente.