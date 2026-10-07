Aslani, el mejor cirujano estético de España y experto en implante de glúteos que ha sido asesinado a tiros en su clínica

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LO ESENCIAL Las claves El cirujano plástico Alexander Aslani fue asesinado a tiros en su clínica Cirumed de Marbella por dos encapuchados que, según fuentes policiales, llegaron en moto. Aslani acumulaba más de 30 años de experiencia y 14.000 operaciones; fue distinguido como Mejor Cirujano Plástico de España en 2016. Especialista en aumento de glúteos, lipoescultura y cirugía facial, dirigió durante una década los departamentos de cirugía plástica de Quirón Málaga y Marbella. Fundó su clínica en Marbella en 2018 y se presentaba como referente internacional en cirugía glútea; la investigación sigue abierta y no hay detenidos.

El doctor Alexander Aslani. Más de 30 años de experiencia y 14.000 operaciones. Fue elegido el Mejor Cirujano Plástico de España en 2016 y tenía una brillante carrera hasta este miércoles, cuando dos personas encapuchadas han entrado en su clínica en Marbella y lo han asesinado dándole varios tiros en la cabeza.

Ha pasado a las 18:00 y el suceso ha dejado conmocionado, una vez más, a los vecinos de Marbella y a todo el sector médico ya que Aslani era conocido en la ciudad. Tiene 200.000 seguidores en Instagram.

De hecho, tenía su propia clínica, donde ha sido acribillado a disparos, y durante diez años fue jefe de cirugía plástica en los Hospitales Quirón de Málaga y Marbella.

"Era un referente y estoy totalmente en shock", afirma una de las personas que trabajaron con él hace unos años.

Desde luego su currículo era para enmarcar. Como expone en la web de su clínica, llamada Cirumed, su padre, el doctor Amir Aslani, ya era médico y fue pionero en la realización de mastectomías en Alemania en los años 70.

Su hijo Alexander siguió sus pasos y se formó en Sudáfrica, realizando la residencia en cirugía plástica en el King Edward Hospital de Durban. Posteriormente aumentó su formación en Austria, Alemania y Reino Unido.

Estaba especializado en cirugía de aumento de glúteos (BBL) y lipoescultura de alta precisión, así como en cirugía plástica facial.

Entre 2008 y 2018 fue jefe de los departamentos de cirugía plástica de los hospitales Quirón en Málaga y Marbella.

En ese periodo le llegó uno de sus mejores momentos profesionales, al ser elegido en 2016 Mejor Cirujano Plástico en España dentro del Premio Medical & Corporate Livewire.

Tras esa experiencia y habiendo ganado aún más prestigio decidió montar su propia clínica en Marbella, Cirumed, en 2018.

Ha escrito numerosos artículos y en su web resalta que es una "referencia internacional" en cirugía glútea y contorno corporal con más de 7.000 casos especializados.

De hecho, se denomina "creador del Supercharged BBL", una técnica pionera de implantes de glúteo y organizaba cursos de cirugía en Marbella.

Curiosamente, justo unos minutos antes de su asesinato subía una foto a Instagram con varios compañeros con una amplia sonrisa. Las cosas de la vida.

Según indican fuentes policiales a este diario los asesinos han sido dos personas encapuchadas que iban en una moto, han entrado en la clínica y le han disparado en la cabeza. De momento no hay detenidos y todas las líneas de investigación están abiertas.