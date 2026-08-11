Detenido un hombre tras matar a puñaladas a su pareja, una mujer trans de 35 años, en Marbella

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Las claves Generado con IA Un hombre ha sido detenido tras asesinar a puñaladas a su pareja, una mujer trans de 35 años, en San Pedro Alcántara, Marbella. La víctima convivía con el agresor y se identificaba como mujer, aunque no había cambiado oficialmente su sexo registral. La Policía Nacional ha calificado el caso como violencia doméstica y no violencia de género, debido a la situación administrativa de la víctima. El arrestado confesó el homicidio a los agentes y la investigación continúa para esclarecer los detalles del suceso.

La investigación abierta por la muerte violenta de una persona de unos 35 años este lunes en San Pedro Alcántara presenta desde sus primeras horas una complejidad añadida en torno a la identidad de la víctima y a la propia calificación del caso.

Las primeras llamadas recibidas por los servicios de emergencia apuntaban a que se trataba de una mujer y, de hecho, el suceso fue inicialmente comunicado como un supuesto episodio de violencia de género. Sin embargo, las primeras pesquisas policiales han llevado a matizar sustancialmente ese encuadre.

Según fuentes de la Policía Nacional consultadas, la víctima, que convivía con el ahora detenido, era una persona trans que se identificaba con el género femenino, aunque no había iniciado los trámites administrativos para modificar su sexo registral.

Esta circunstancia, unida a la relación de convivencia existente entre ambas personas, ha llevado a los investigadores a encuadrar el caso como violencia doméstica y no como violencia de género.

La precisión resulta relevante porque modifica sustancialmente la consideración del suceso respecto a las primeras informaciones difundidas tras conocerse los hechos. No se trata, por tanto, de un nuevo caso que pueda incorporarse a la estadística oficial de violencia de género, al menos con la información disponible en este momento.

El suceso se produjo este lunes por la tarde en una vivienda de la calle Castilla, en San Pedro Alcántara (Marbella). El aviso se recibió alrededor de las 16.15 horas y hasta el inmueble se desplazaron efectivos policiales y servicios sanitarios después de que se alertara de que una persona había resultado gravemente herida.

La víctima, de unos 35 años, fue localizada con heridas provocadas por un arma blanca. Los sanitarios desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida y finalmente se confirmó su fallecimiento.

La Policía Nacional detuvo en relación con los hechos a un hombre nacido en 1967, que mantenía una relación de convivencia con la víctima. El arrestado permanece por el momento en dependencias policiales y, según las fuentes consultadas, no está previsto que pase a disposición judicial durante este martes.

La investigación permanece abierta para reconstruir las circunstancias exactas de la agresión, determinar cómo se produjo la muerte y concretar las responsabilidades que correspondan. La autopsia deberá aportar también información sobre las heridas sufridas por la víctima y el arma empleada.

Al parecer, víctima y autor convivían juntos y, según las primeras averiguaciones, las discusiones de pareja eran habituales. Fue a través de un requerimiento ciudadano como se tuvo conocimiento del crimen.

Según han apuntado, el presunto autor confesó la comisión del homicidio a la llegada de los agentes al domicilio donde fue localizada sin vida la víctima.