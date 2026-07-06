Arrastrados por el mar en Marbella al intentar rescatar un pescado de ocho kilos que se les escapaba

Las claves

Las claves Generado con IA Dos pescadores fueron arrastrados por la corriente al intentar recuperar un pescado de ocho kilos en Marbella. El incidente ocurrió en la zona del Placer de las Bóvedas, cuando uno de los marineros se lanzó al agua sin chaleco salvavidas. Ambos pescadores no lograron regresar a nado a su embarcación y fueron rescatados por la Guardia Civil en buen estado de salud.

Efectivos del buque Duque de Ahumada de la Guardia Civil rescataron a dos pescadores que quedaron arrastrados por la corriente sin poder regresar a nado a su embarcación en Marbella (Málaga).

El suceso tuvo lugar el pasado 1 de julio en la zona del Placer de las Bóvedas, en el término municipal de Marbella. Los dos marineros se lanzaron al agua y no consiguieron volver a nado hasta su embarcación.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, uno de los marineros se habría lanzado al agua sin chaleco salvavidas para recoger un pescado de ocho kilos que había quedado a la deriva en la superficie tras ser capturado.

El marinero habría intentado llegar a nado hasta la embarcación, aunque la corriente lo fue alejando de ella. Su compañero trató de rescatarlo y ambos acabaron arrastrados, sin poder alcanzar la embarcación, que se encontraba fondeada.

Los efectivos del buque Duque de Ahumada avistaron finalmente a los dos hombres y los rescataron en buen estado de salud, según ha indicado la Benemérita a través de un comunicado.