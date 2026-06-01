Detenido en Sevilla tras robar un coche de alta gama en Marbella y embestir a una patrulla de la Guardia Civil

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre ha sido detenido en Sevilla tras robar un coche de alta gama en Marbella y darse a la fuga. Durante la persecución, el sospechoso embistió a una patrulla de la Guardia Civil, causando lesiones a los agentes. El vehículo portaba matrículas británicas falsificadas, pero su documentación real era polaca, lo que llevó a imputarle también falsedad documental. En la operación participaron varias patrullas de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales de municipios afectados.

La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a un hombre que se dio a la fuga con un vehículo de alta gama robado previamente en Marbella y que terminó embistiendo a una patrulla del instituto armado, cuyos agentes resultaron lesionados.

Según informó este lunes la Guardia Civil en un comunicado, la actuación arrancó con el aviso del propietario de un turismo sustraído en Marbella. El dispositivo localizó el vehículo en la carretera A-375, a la altura de El Coronil, donde varias patrullas iniciaron un seguimiento controlado.

Al advertir la presencia de los agentes, el conductor inició una huida que la Guardia Civil describe como "evasiva a gran velocidad" y desatendió las señales acústicas y luminosas. El instituto armado atribuye al implicado un manifiesto desprecio por la vida del resto de usuarios de la vía y asegura que dirigió el coche hacia los agentes "con la clara intención de intimidarlos".

El seguimiento se prolongó más de una hora y discurrió por vías de gran tráfico como la SE-30 y el Puente del Centenario, en la capital sevillana, bajo una conducción que la fuerza actuante califica de "manifiestamente temeraria".

Ya en la autovía A-49 en sentido Huelva, el vehículo embistió por detrás al coche oficial de una patrulla del Puesto de Pilas. El fugado perdió el control, colisionó contra los elementos de la vía y el turismo quedó inutilizado. Pese a las lesiones de diversa consideración sufridas por el impacto, los agentes accidentados procedieron a la detención del sospechoso.

Las comprobaciones posteriores revelaron que el vehículo portaba placas de matrícula británicas falsificadas, mientras que la documentación e identificación real del turismo correspondía a registros de Polonia, lo que motivó la instrucción de un delito de falsedad documental.

En el operativo participaron de forma coordinada patrullas de las compañías de Utrera y Sanlúcar la Mayor, junto a efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de distintas Policías Locales de los municipios afectados en el itinerario.