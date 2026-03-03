El Hospital Costa del Sol culmina su ampliación tras 16 años: 100 millones de inversión y 40.000 metros cuadrados

Foto de familia del presidente de la Junta de Andalucía junto al resto de autoridades en la inauguración de las nuevas instalaciones del Hospital Costa del Sol en Marbella (Málaga).

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado oficialmente la ampliación y modernización del Hospital Universitario Costa del Sol, culminando un proyecto muy esperado que ha supuesto una inversión superior a los 100 millones de euros y que ha puesto fin a más de una década de "déficit asistencial" en la Costa del Sol occidental.

Durante su intervención en la inauguración de los nuevos espacios, Moreno ha subrayado el carácter estratégico de esta actuación para una provincia “dinámica y en constante crecimiento” y ha recordado que Málaga ha superado el millón ochocientos mil habitantes, con previsiones de alcanzar los dos millones antes de 2030 si mantiene su actual ritmo demográfico.

En este contexto, ha defendido que la ampliación no solo era necesaria, sino urgente, ante una presión asistencial que se situaba muy por debajo de la media nacional en número de camas por habitante.

El presidente ha hecho memoria para contextualizar la magnitud del proyecto. La ampliación fue aprobada en 2007 y las obras comenzaron en 2008, pero quedaron paralizadas en 2010, lo que ha generado —según ha señalado— un “déficit asistencial muy grave” durante once años. En ese periodo, la población de Marbella y de la Costa del Sol occidental ha seguido creciendo a un ritmo cercano al 3% anual, mientras el hospital ha permanecido limitado en espacio y recursos.

Esa situación ha obligado a numerosos pacientes, especialmente oncológicos, a desplazarse hasta la capital para someterse a pruebas diagnósticas y tratamientos, recorriendo 60 kilómetros de ida y otros 60 de vuelta en momentos especialmente delicados. Con la ampliación, ha destacado Moreno, se han evitado miles de desplazamientos y se ha reducido la presión asistencial sobre el Hospital Virgen de la Victoria, beneficiando al conjunto de la provincia.

El proyecto fue reactivado en 2021 y, según ha explicado el presidente, no se ha esperado a su finalización total para poner en servicio los nuevos espacios. A medida que se han completado los edificios, se han ido incorporando a la actividad asistencial. La ampliación ha añadido cerca de 40.000 metros cuadrados distribuidos en dos edificios anexos al general, elevando la superficie hospitalaria hasta los 90.000 metros cuadrados.

El edificio administrativo está operativo desde 2023 y ha permitido liberar espacio para ampliar urgencias, laboratorio y farmacia, mientras que el nuevo bloque hospitalario ha iniciado su actividad el pasado mes de marzo.

Las nuevas instalaciones han albergado consultas externas, pruebas diagnósticas, hospitales de día médico y oncohematológico, un bloque quirúrgico con 16 quirófanos —uno de ellos híbrido—, además de la unidad de radioterapia y medicina nuclear y la unidad de reproducción asistida.

Juanma Moreno, durante la visita a los nuevos espacios.

Moreno ha destacado la incorporación de equipamiento de última generación, como un PET-TAC, un TAC, un mamógrafo y dos aceleradores lineales para tratamientos oncológicos. Parte de estos equipos ha quedado pendiente de las autorizaciones preceptivas del Consejo de Seguridad Nuclear, trámite que ha considerado imprescindible por razones de seguridad.

La ampliación también ha supuesto un refuerzo estructural de la plantilla con la creación de 276 nuevas plazas, lo que ha implicado una inversión anual cercana a los 14 millones de euros en recursos humanos. Moreno ha recordado que el sistema sanitario andaluz ha destinado más de 7.000 millones de euros al capítulo de nóminas.

El presidente ha enmarcado esta actuación dentro de un plan más amplio de renovación sanitaria en la provincia de Málaga, donde se han invertido 360 millones de euros en los últimos siete años y se han consignado 91 millones más en el presupuesto actual. Entre los proyectos estratégicos ha citado el futuro Hospital Virgen de la Esperanza en la capital, con una inversión estimada de 1.000 millones de euros.

Moreno ha dedicado palabras de reconocimiento a los profesionales sanitarios, recordando el esfuerzo realizado durante la pandemia cuando el hospital funcionaba con la mitad de su capacidad actual. Ha calificado su labor de “magia” y ha apelado al respeto y la empatía hacia el personal sanitario, advirtiendo de que cualquier agresión a un profesional constituye una agresión al sistema público en su conjunto.