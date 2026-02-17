Paso decisivo para la gran renovación del hotel Senator en Marbella: Meliá invertirá 13 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Meliá invertirá 12,8 millones de euros en la renovación integral del hotel Senator en Marbella durante los próximos dos años. El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado la licencia para la reforma, que permitirá aumentar el número de habitaciones a 190 y mejorar instalaciones como piscina y salas de congresos. La remodelación, que se prevé terminar en 2028, forma parte de una tendencia de inversiones hoteleras en Marbella, donde desde 2019 se han invertido más de 300 millones de euros en 32 establecimientos. Marbella lidera en España el ingreso medio por habitación disponible, superando a otros destinos turísticos importantes según destaca la alcaldesa Ángeles Muñoz.

La renovación del hotel Senator en Marbella ha dado un gran paso adelante y no es baladí porque implica una inversión de 12,8 millones de euros por parte del grupo Meliá en los dos próximos años.

El Ayuntamiento de Marbella ha anunciado que ha aprobado la concesión de la licencia para la renovación integral del inmueble.

“Permitirá la transformación del establecimiento y reforzará la calidad y competitividad de la planta turística del municipio”, ha asegurado la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

El hotel, que ocupa 7.000 metros cuadrados, va a ganar 5 habitaciones, pasando de 185 a 190, de las cuales 165 serán dobles, 24 junior suites y una suite principal.

Habrá, además, una piscina en la zona cubierta, mejoras de accesibilidad, cambios en las fachadas... También se incluirán más salas para la organización de congresos y reuniones.

El objetivo es que la reforma esté terminada en 2028. “Hemos tramitado esta licencia en tiempo récord porque entendemos que detrás de esta inversión hay empleo y un claro compromiso con la excelencia”, ha destacado la alcaldesa.

Muñoz también ha recordado las numerosas inversiones que se están haciendo en mejorar la planta hotelera de Marbella. Desde 2019, un total de 32 establecimientos han acometido reformas parciales o integrales, con una inversión global que supera los 300 millones de euros.

La reforma del Hotel El Fuerte (15 millones de euros), Don Carlos (más de 6 millones), Meliá Don Pepe (más de 6 millones), Altos de los Monteros (26 millones) o el futuro proyecto del hotel Incosol, con una inversión prevista de 87,5 millones de euros son de las más llamativas.

Muñoz barre para casa y aplaude estas inversiones, que lógicamente las cadenas no harían si no vieran negocio. “Marbella lidera en España el ingreso medio por habitación disponible, por delante de grandes capitales y destinos tradicionales”, ha subrayado.