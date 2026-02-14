Marbella abre el camino a la construcción de un colegio sueco bilingüe en la Costa del Sol: inversión de 15 millones

Parcelas sobre las que se proyecta el nuevo colegio bilingüe sueco.

El proyecto de construcción de un nuevo colegio bilingüe empieza a tomar forma en la Costa del Sol.

A los numerosos complejos ya existentes en esta zona de la provincia de Málaga se sumará en los próximos años otro en Marbella. En concreto, un colegio sueco bilingüe en suelo público de Nagüeles.

Con este objetivo, el Ayuntamiento marbellí ha activado el procedimiento para otorgar a una empresa privada la concesión a 50 años de cuatro parcelas municipales en el sector URP‑NG‑6 San Francisco (Lomas del Virrey), con una superficie total de 12.510 metros cuadrados. A cambio percibirá un canon anual mínimo de 181.577 euros.

​De acuerdo con el pliego de condiciones que rige este procedimiento, que se encuentra ya en proceso de información pública, el colegio de enseñanza bilingüe sueca abarcará educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

Al tiempo, se exige que haya zonas deportivas para distintas modalidades y áreas de juegos infantiles, configurando un complejo educativo completo.

El impulso de esta operación se produce tras la petición realizada por el Colegio Sueco Property S.L., que plantea un centro para unos 600 alumnos con impacto socioeconómico en el entorno de Marbella.

Inversión íntegra privada

El pliego establece que el concesionario financiará íntegramente las obras del colegio, asumiendo todos los costes directos e indirectos, incluidos impuestos, tasas, licencias y gastos notariales.

La memoria económica de la iniciativa privada cifra la inversión inicial en 15.357.556,95 euros y estima un presupuesto de ejecución por contrata de 14.942.556,95 euros.

La explotación se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario, que no podrá reclamar subvenciones, bonificaciones ni indemnizaciones municipales salvo en supuestos tasados de fuerza mayor o decisión de rescate por parte del Ayuntamiento.

La concesión se adjudicará mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación.

La licitación se publicará en el Perfil del Contratante a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, y desde el envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea se abrirá un plazo de 30 días naturales para presentar ofertas.

Las empresas interesadas solo podrán registrar una proposición, estructurada en sobres digitales y firmada electrónicamente, y deberán aportar una garantía definitiva del 4% del presupuesto de ejecución de las obras, equivalente a 597.702,28 euros.

​Calendario de obras

Una vez formalizado el contrato, el adjudicatario dispondrá de tres meses para presentar el proyecto básico y de dos meses adicionales para el proyecto de ejecución tras su informe favorable.

El inicio de las obras deberá producirse en el plazo de un mes desde la aprobación del proyecto de ejecución y la obtención de la licencia de obras, y la construcción tendrá un plazo máximo de treinta meses.

El pliego fija además que el colegio deberá entrar en funcionamiento dentro de los tres años siguientes a la obtención de la licencia, momento en el que comenzará la actividad educativa.

​Becas

El diseño de la licitación incorpora compromisos sociales como criterio de valoración: hasta 20 puntos se otorgarán a la oferta que se comprometa a conceder dos becas integrales anuales, acumulativas durante toda la vida educativa, para estudiantes empadronados en Marbella con rentas bajas o situaciones sociales vulnerables.

Esas becas cubrirán el 100% de las cuotas y el material escolar, y su adjudicación se coordinará con los servicios sociales municipales.

El Ayuntamiento también valorará la cesión de instalaciones deportivas y del salón de actos para uso municipal y de clubes o asociaciones locales fuera del horario lectivo.