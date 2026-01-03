La Policía Nacional investiga un nuevo tiroteo en Marbella: no hay heridos

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional investiga un nuevo tiroteo ocurrido en la zona de Las Albarizas, en Marbella. El incidente se produjo en la mañana del sábado y no se han registrado heridos. La investigación está en marcha para esclarecer los hechos ocurridos en esa barriada de la localidad.

La Policía Nacional ha abierto una investigación en relación con un nuevo tiroteo ocurrido en la zona de Las Albarizas de la localidad malagueña de Marbella, sin que por el momento haya constancia de que haya habido heridos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, quienes han apuntado que el incidente se ha producido en la mañana de este sábado.

Desde la Policía Nacional han indicado que se ha abierto y se mantiene una investigación con el fin de esclarecer todo lo sucedido en concreto en esa barriada de la localidad marbellí.