Un anciano de 73 años finge ser policía de Noruega para vender un coche robado en Marbella

Coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella a un anciano de 73 años por los delitos de hurto de vehículo, falsedad documental y tentativa de estafa.

Los hechos se remontan al año 2023 cuando fue denunciado el robo de un automóvil en un taller, donde su propietaria lo había dejado para que fuese reparado. Al día siguiente, sin que el responsable del local tuviese conocimiento, el vehículo había desaparecido.

Posteriormente, la víctima amplió su denuncia manifestando que un supuesto policía de Noruega había contactado con ella a través de mensajería y correo electrónico, informando de que su vehículo había sido localizado en el citado país escandinavo y que se hallaba en malas condiciones.

Este individuo le ofreció una cantidad de dinero irrisoria por el mismo, llegándole a enviar un contrato de compraventa para ser firmado, negándose en todo momento la afectada.

Tras una laboriosa investigación efectuada por los agentes adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Marbella se pudo identificar al titular de la línea telefónica y cuenta de correo electrónico utilizada por el supuesto agente extranjero.

Igualmente, averiguaron que esta misma persona habría dado de alta un seguro para un automóvil – en una compañía que opera en el territorio nacional- con las mismas características técnicas que el sustraído.

Finalmente, los investigadores comprobaron que el autor de los hechos era un residente de la localidad marbellí, de origen noruego, que no tenía ningún vínculo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de su país.

Durante el desarrollo de la investigación, y momentos previos al arresto del investigado, agentes de la Policía Local de Marbella intervinieron un vehículo que se hallaba mal estacionado en una plaza de aparcamiento, concretamente en el interior de la urbanización donde reside el investigado.

Tras las gestiones oportunas se comprobó que este turismo portaba placas de matrícula noruegas a nombre del investigado y que estas no correspondían con su número de bastidor.

Igualmente verificaron que, el número del vehículo intervenido correspondía al denunciado como sustraído por la perjudicada.

Ante todos estos hechos, se procedió a la detención de este varón de 73 años por los delitos de hurto de vehículo, falsedad documental y tentativa de estafa.