4,6 millones de euros y 7.662 metros cuadrados: a subasta una estratégica parcela urbana en Marbella

Sede de la Diputación de Málaga en la calle Pacífico.

La Diputación provincial de Málaga, a través de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales-Patronato de Recaudación, ha anunciado la subasta de una parcela urbana en el municipio de Marbella, ubicada en la Urbanización Bahía de Marbella.

Muestra de la dimensión de la actuación es que el bien inmueble afectado tiene un valor de salida de 4.612.394,51 euros. De acuerdo con la documentación oficial, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, el proceso de enajenación concluirá el próximo 17 de noviembre.

Según los datos recogidos, la puja mínima está fijada en 2.306.197,26 euros, con un depósito de participación de 230.619,73 euros y un tramo entre pujas de 92.247,89 euros.

Ubicación de la parcela objeto de subasta en Marbella.

La parcela cuenta con una extensión de 7.662,42 metros cuadrados y se encuentra en la calle Alameda Brisas 28.

La subasta se realiza para ejecutar los derechos anotados a favor del Ayuntamiento de Marbella, correspondientes a distintos embargos sobre el pleno dominio del inmueble, que se remontan a 2013 y han sido prorrogados en varias ocasiones, siendo la última prórroga en marzo de 2024.

Entre estos embargos destacan letras B, D, E y F, con importes que suman 19.036,91 euros incluyendo principal, recargos, intereses y costas.

Esta operación forma parte del programa de subastas públicas de bienes que promueve la Administración local para garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales y la recuperación de créditos pendientes.

La parcela de Marbella, situada en una zona estratégica de la Costa del Sol, supone una oportunidad destacada para inversores interesados en desarrollos urbanos o proyectos residenciales.