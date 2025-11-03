Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en Puerto Banús (Marbella): podría tener relación con el narcotráfico

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre joven en el muelle de Puerto Banús (Marbella), posible víctima de un suceso relacionado con el narcotráfico. Una embarcación semirrígida abandonó a la víctima en el muelle, que fue encontrada moribunda y falleció poco después; se están analizando las circunstancias y causas del suceso. El cadáver no presentaba heridas de bala, por lo que se descarta inicialmente que fuera víctima de un disparo; todas las hipótesis permanecen abiertas a la espera de la autopsia. Las autoridades habían alertado previamente sobre la posible presencia de narcolanchas en la zona, lo que refuerza la sospecha de un vínculo con el tráfico de drogas.

Nuevo suceso relacionado con el narcotráfico en la Costa del Sol. La Guardia Civil está investigando el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre joven en el muelle de Puerto Banús este mediodía. Al parecer, el suceso podría estar enmarcado en el tráfico de drogas. Fuentes oficiales insisten en que "todas las hipótesis están abiertas".

Según han informado desde la Benemérita, están analizando el motivo por el que una embarcación semirrígida se ha acercado hasta el muelle, donde ha abandonado a una persona "moribunda".

En principio, se trata de un varón joven, aunque falta conocer los resultados de la autopsia para poder identificarlo. Todo ha ocurrido a plena luz del día y bajo la mirada de algunos viandantes que se encontraban en la zona.

Sobre la una de la tarde, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibía una llamada que alertaba de un incidente entre dos embarcaciones donde podría haber una persona herida. No aportaban más detalles al respecto. Al ser cuestionados al respecto, desde la Guardia Civil han explicado que no se descarta un posible accidente, aunque insisten en que se está investigando lo sucedido.

Lo que sí se descarta de inicio es que el hombre hubiese sido víctima de un disparo, ya que el cadáver no presentaba ninguna herida que pudiera cuadrar con ese escenario.

Desde anoche, las autoridades eran conocedoras de que podría haber presencia de narcolanchas en la zona durante la jornada de este lunes. Habrá que esperar los resultados de la autopsia para conocer más detalles al respecto.