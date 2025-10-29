Detienen a Carlos Fernández, exconcejal de Marbella acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006

Las claves nuevo Generado con IA Carlos Fernández, exconcejal de Marbella, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fernández estaba acusado en el caso Malaya y llevaba fugado desde 2006. La Corte Suprema de Justicia de Argentina denegó su extradición a España en 2022 al considerar prescrito el delito.

El prófugo Carlos Fernández, exconcejal de Marbella, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y puesto a disposición de la Audiencia Nacional, según ha informado EFE. El arrestado estaba acusado en el caso Malaya y lleva fugado desde 2006.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE la detención del exconcejal, que escapó de la Justicia al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, y cuya extradición a España fue denegada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el año 2022, al considerar que el delito del que se le acusaba había prescrito.

Al parecer, el exconcejal ha sido detenido a las 06.55 horas de este miércoles al ser detectado en un filtro policial en el aeropuerto madrileño, concretamente de un vuelo procedente de dicho país.

Fernández fue concejal de Deportes del Grupo Independiente Liberal con Jesús Gil de alcalde. Más tarde se pasó al Partido Andalucista (PA) y en 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz.

Luego formó parte del gobierno de Marisol Yagüe, como teniente de alcalde y concejal de Turismo, pero fue expulsado por la alcaldesa junto a otro edil tras denuncias sobre la gestión económica de las áreas a su cargo.

Finalmente, dimitió de la secretaría local del PA al conocer su condena de dos años de prisión por malversación.

El exconcejal escapó del país cuando se inició la segunda fase de la Operación Malaya y la Policía Nacional registró su vivienda. Tras asegurar vía telefónica que estaba en Galicia haciendo el Camino de Santiago, pero que regresaba de inmediato si era requerido por la justicia, aunque esa fue su última llamada y su teléfono móvil no volvió a estar conectado.

Puesto en libertad en 2017

Desde entonces se desconocía su paradero hasta 2017. Ese año, en concreto en septiembre de 2017, el exedil, que militó en el Partido Andalucista en Marbella, fue detenido en Argentina, donde se entregó a las autoridades tras haber realizado gestiones en España sobre la prescripción de los delitos que se le imputaban en varias causas, entre ellas 'Malaya' y 'Saqueo II', del que es competente la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.

En diciembre de ese mismo año, el exconcejal fue puesto en libertad por las autoridades argentinas bajo una fianza de 300.000 pesos, unos 14.000 euros, mientras se resolvía su repatriación.

Hasta entonces, Fernández había estado unos tres meses en la prisión provincial de Chimbas, en San Juan, y su puesta en libertad quedó condicionada a presentarse cada quince días en el juzgado y pedir autorización para salir de la provincia, así como la prohibición de abandonar el país.

Varios juzgados españoles habían solicitado la extradición por la presunta comisión de diferentes delitos cuando era concejal.

El Juzgado Federal 2 de San Juan había aprobado enviarlo a España por el caso Saqueo 2, acusado de malversación de caudales públicos y en el que se investiga la gestión que los ediles del Ayuntamiento de Marbella realizaron entre 1991 y 1999.

Rechazo de la extradición en 2022

De esta manera, en diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó que el exconcejal fuera extraditado a España, al considerar que el delito por el que debía ser juzgado había prescrito.

En un fallo, el Supremo resolvió revocar la resolución por la que un juez federal de la provincia de San Juan (oeste) había declarado procedente la extradición de Fernández para ser sometido a juicio en España por el delito continuado de malversación de caudales públicos, que fue apelada por su defensa al considerar que el caso está prescrito.