El empresario Paolo Ghirelli dona 2,5 millones de euros para los ancianos de Marbella: "Su amor por esta ciudad es eterno"

Cuando una persona afronta el final de su vida, piensa a quién va a dejar lo poco o mucho que tiene y trata de dar forma a su testamento con sus últimos deseos. Así lo hizo el empresario Paolo Ghirelli, quien ha dejado una de las herencias solidarias más especiales que se recuerdan en los últimos años. Fallecido hace solo unos meses, el Ayuntamiento de Marbella ha anunciado que el fundador del emblemático restaurante La Meridiana, seguirá vivo en Marbella gracias a un gesto tan generoso como entrañable. Realizó una donación de 2,5 millones de euros procedentes de su patrimonio, una suma que se destinará íntegramente a mejorar el bienestar y la atención de las personas mayores del municipio, como él así lo quería.

La alcaldesa Ángeles Muñoz ha querido agradecer públicamente este gesto cargado de humanidad. “La generosidad, la implicación y el amor de Paolo por Marbella han quedado patentes una vez más con este gesto solidario que dispuso antes de dejarnos”, destacó.

El empresario, muy querido por su contribución al desarrollo gastronómico y social de la ciudad, quiso que parte de su herencia se transformara en ayuda y cuidados para quienes más lo necesitan: los mayores que han hecho de Marbella su hogar.

El Ayuntamiento trabaja ya junto a los albaceas de la herencia para concretar el destino final de los fondos, siempre respetando la voluntad de Ghirelli. Según explicó Muñoz, la propuesta inicial incluye la financiación de programas municipales dirigidos a personas mayores, como los servicios de atención inmediata, la ayuda a domicilio y las iniciativas contra la soledad no deseada.

También se contempla destinar parte del importe a la mejora de las instalaciones de la residencia pública del Trapiche, mediante la adquisición de nuevo equipamiento que permita ofrecer una mayor calidad de vida a sus residentes.

La alcaldesa subrayó que la administración local se implicará al máximo para que este legado se traduzca en proyectos reales que sigan reflejando el cariño de Paolo por Marbella y su gente.

Así, el nombre de Ghirelli no solo quedará ligado a la historia empresarial y gastronómica de la ciudad, sino también a su memoria solidaria, como la de un hombre que, incluso después de partir, sigue cuidando de su tierra adoptiva.