El tiroteo de Marbella con una víctima mortal, en vídeo: el joven de 25 años se refugió en un bar

Si leer lo ocurrido en el tiroteo de Marbella de este viernes era chocante, ver en vídeo la fría actitud del tirador, creando una escena de película en la vida real, deja sin palabras. Las cámaras de seguridad de un establecimiento de la avenida José Banús captaron a las 14.30 horas este nuevo incidente con arma de fuego de principio a fin.

EL ESPAÑOL de Málaga ha tenido acceso a un vídeo donde se ve a un hombre levantarse de una terraza. A continuación, recorre la calle dando vueltas mientras se fuma un cigarro y habla por teléfono frente a la terraza de un bar. La avenida José Banús está completamente desierta, más allá de su presencia.

Todo parecía ir bien cuando, momentos más tarde, aparece otro individuo, vestido de negro, con bermudas y camiseta de manga corta, que porta una bandolera cruzada. También parece conversar por teléfono mientras cruza la carretera a través del paso de peatones con una calma abismal. Nada parece llamar la atención de su actitud.

Sin embargo, al llegar al otro lado de la calle, todo cambia. Se oculta tras un furgón aparcado, guarda el teléfono en el bolsillo rápidamente y, con evidente nerviosismo, extrae un arma de fuego de la bandolera. Acto seguido, aprieta el gatillo en más de diez ocasiones, teniendo como objetivo al hombre que seguía con la llamada.

La víctima intenta protegerse rodando por el suelo, esquivando las balas y buscando refugio tras un sofá que forma parte del mobiliario de la terraza del bar Afendi Lounge. Finalmente, al resultar alcanzado por los disparos, corre, a duras penas, pues resultó herido en al menos una de sus piernas, hacia el interior del establecimiento para pedir ayuda.

Se trata de un varón de 25 años que fue trasladado al Hospital Costa del Sol, donde falleció horas después pese a que en el vídeo que ha trascendido de una cámara de seguridad da la impresión de que no se encontraba tan grave.

Mientras el joven pedía auxilio, el autor de los hechos, un sueco de 38 años, huyó apresuradamente hacia el otro lado de la calle, donde tenía su vehículo. Gracias a la rápida actuación de la Policía Nacional, en concreto de la Unidad de Prevención y Reacción, el presunto tirador fue arrestado.

Ahora la Policía Nacional ha abierto una investigación en relación con estos hechos. Si bien, fuentes cercanas a la investigación señalan a EL ESPAÑOL de Málaga que las primeras pesquisas llevan a pensar en un posible ajuste de cuentas.