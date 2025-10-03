Así ha sido el tiroteo de este viernes en Marbella: una llamada telefónica que acabó a disparos

Nuevo tiroteo en Marbella y la escena de los hechos parece sacada de una película. Dos y media de la tarde del viernes 3 de octubre. Un hombre camina en círculos, fumando un cigarrillo, mientras habla por teléfono junto a la terraza de un bar. La avenida José Banús está completamente desierta.

Momentos más tarde, aparece otro individuo, vestido de negro y con una bandolera cruzada. También parece conversar por teléfono mientras cruza la carretera a través del paso de peatones con una calma abismal. Nada parece llamar la atención de su actitud.

Sin embargo, al llegar al otro lado de la calle, todo cambia. Se oculta tras un furgón, guarda el teléfono en el bolsillo rápidamente y, con evidente nerviosismo, extrae un arma de fuego de la bandolera. Acto seguido, aprieta el gatillo en al menos tres ocasiones, teniendo como objetivo al hombre que seguía con la llamada.

La víctima intenta protegerse rodando por el suelo, esquivando las balas y buscando refugio tras un sofá que forma parte del mobiliario de la terraza del bar Afendi Lounge. Finalmente, al resultar alcanzado por los disparos, corre, a duras penas, pues resultó herido en al menos una de sus piernas, hacia el interior del establecimiento para pedir ayuda. Se trata de un varón de 25 años que ha sido trasladado al Hospital Costa del Sol.

Mientras tanto, el autor de los tiros huye apresuradamente hacia el otro lado de la calle, donde tenía su vehículo —al parecer, de color verde—. Se desconoce si iba alguien dentro del coche.

Gracias a la rápida actuación de la Policía Nacional, en concreto de la Unidad de Prevención y Reacción, el presunto tirador ha sido arrestado, aunque por el momento no han trascendido datos sobre su identidad. Si bien, fuentes cercanas a la investigación señalan a EL ESPAÑOL de Málaga que las primeras pesquisas llevan a pensar en un posible ajuste de cuentas.