Marbella
Posible caso de violencia machista en Marbella: hallan el cadáver de una mujer y detienen a su pareja
La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones y tras acordonar la zona está tomando huellas a la espera del levantamiento del cadáver. Su pareja está detenida.
Una mujer ha sido asesinada en Marbella (Málaga) presuntamente a manos de su pareja y agentes de la Policía Nacional ya han detenido este viernes al supuesto autor.
