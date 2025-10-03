Muere el joven de 25 años tiroteado en Marbella: el autor de los disparos ha sido detenido

La víctima del tiroteo sucedido en Marbella este viernes ha fallecido. Se trata de un joven de 25 años que, pese a que fue trasladado en estado grave al Hospital Costa del Sol y el esfuerzo de los facultativos, no ha podido salvar su vida tras recibir varios disparos.

Los hechos han ocurrido sobre las dos y media de la tarde. El fallecido estaba caminando en círculos mientras se fumaba un cigarro y hablaba por teléfono junto a la terraza de un bar ubicado en la Avenida José Banús, que en ese momento estaba desierta.

Así, al parecer, un individuo, vestido de negro y con una bandolera cruzada, cruzó de la acera contraria a la suya por un paso de peatones, también hablando por teléfono. Estaba calmado y nada anticipaba lo que iba a hacer segundos después.

Al llegar al otro lado de la calle, todo cambia. El hombre se ocultó tras un furgón y es en ese preciso instante cuando guarda el teléfono en el bolsillo rápidamente y, con evidente nerviosismo, extrae un arma de fuego de la bandolera. Acto seguido, apretó el gatillo en diversas ocasiones, más de una decena, teniendo como objetivo al hombre que seguía con la llamada.

La víctima intentó protegerse rodando por el suelo, esquivando las balas y buscando refugio tras un sofá que forma parte del mobiliario de la terraza del bar Afendi Lounge. Finalmente, al resultar alcanzado por varios disparos, se trasladó, a duras penas, pues resultó herido en al menos una de sus piernas, hacia el interior del establecimiento para pedir ayuda.

El varón, de 25 años, ha sido trasladado al Hospital Costa del Sol, donde ha fallecido. En cuanto al autor, de 38 años de edad, huyó apresuradamente del lugar con un vehículo —al parecer, de color verde—. Se desconoce si iba alguien dentro del coche.

Gracias a la rápida actuación de la Policía Nacional, en concreto de la Unidad de Prevención y Reacción, que cercó rápido la zona al tener constancia de los hechos, el presunto tirador fue arrestado. Fuentes cercanas a la investigación señalan a EL ESPAÑOL de Málaga que las primeras pesquisas llevan a pensar en un posible ajuste de cuentas.