Adjudican la obra de mejora de eficiencia energética en la desaladora de Marbella: la inversión es de 7,6 millones

Los trabajos en la desaladora de Marbella (EDAM) no terminaron con la ampliación de la misma. Ahora se quiere mejorar su eficiencia energética. Para ello, la empresa pública para la gestión del ciclo integral del agua de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Acosol, ha contratado la redacción del proyecto y obra de ejecución con una inversión de 7.597.115,92 euros.

Así lo ha informado Acosol a través de un comunicado, en el que detalla que se trata de unos trabajos que serán posibles gracias al plan de inversiones de cerca de 350 millones de euros puesto en marcha por la empresa.

Con esta iniciativa se sufragará gran parte del coste de inversión, por un lado, y 3.000.000 de euros vendrán de una subvención ya concedida por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Junta de Andalucía.

El objetivo de este proyecto es el de optimizar los consumos energéticos en la línea de tratamiento de agua con un promedio anual, teniendo en cuenta la producción anual de referencia y los datos de partida aportados, que tiene que ser como mínimo de 1,40 kwh/metro cúbico.

En los próximos días iniciará la redacción del proyecto y, a continuación, la ejecución de las obras para la que se estima un plazo de ejecución total, incluyendo redacción del proyecto, de 22 meses.

La ejecución de las obras consistirá en la remodelación del sistema de bombeo de agua de mar instalando dos nuevas bombas; la remodelación del bombeo intermedio mediante la instalación de nueve variadores de frecuencia VF110KW/400V; la remodelación del bombeo de agua producto mediante la modificación hidráulica de dos bombas; y la remodelación de los trenes de alta presión para reconvertir las ocho líneas actuales de 7200 m3/d cada una de ellas en cuatro líneas de membranas de OI de arrollamiento en espiral de 14.400 m3/d cada una de ellas.

También la adecuación del sistema de limpieza química adaptando el sistema a la nueva configuración de los bastidores; adecuación del sistema eléctrico con la construcción de una nueva sala eléctrica y aumento de la capacidad de potencia en Baja Tensión y la reconfiguración de la batería de condensadores para la compensación de reactiva; y la adecuación del sistema de control llevando a cabo modificaciones y actuaciones necesarias para integrar las nuevas señales E/S.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, ha explicado que se trata de "una gran inversión" y "apuesta segura" para la EDAM de Marbella, después de las dos fases de ampliación de la misma que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía para llegar a una capacidad máxima de 20 hectómetros cúbicos al año.

En este sentido, la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, ha resaltado que este proyecto forma parte del ambicioso plan de inversiones de la empresa para la ampliación y mejora de infraestructuras y redes hídricas de la Costa del Sol.

Asimismo, ha indicado que gracias al plan de inversiones de cerca de 350 millones de euros de Acosol, se están poniendo sobre la mesa "diversos proyectos en materia tanto de eficiencia como de mejora en nuestra red de abastecimiento de agua potable y de saneamiento integral que presenta muchas deficiencias".

"En Acosol hemos tomado nota de nuestras necesidades y hemos puesto en marcha los recursos y los medios técnicos para seguir trabajando y avanzando hacia la optimización de nuestros recursos en todos los sentidos y la mejora de nuestras infraestructuras", ha asegurado.