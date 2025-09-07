Reyerta en San Pedro de Alcántara: un joven herido con cortes en el cuello y tras reventarle un vaso en la cabeza

Un hombre de 24 años ha tenido que ser evacuado a un hospital tras resultar herido durante las fiestas de San Pedro de Alcántara en el marco de una reyerta. Al parecer, la víctima tiene cortes profundos en el cuello y heridas en la cabeza después de que otro le reventara un vaso de vidrio en la cabeza.

Los hechos han ocurrido sobre las 1.30 horas en la plaza de la Libertad de San Pedro de Alcántara. A esa hora, el 112 recibió un aviso que alertaba de que dos hombres habían agredido a otro en el mencionado lugar, por lo que el servicio de Emergencias movilizó a la zona de inmediato a la Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061.

Según el reporte de los policías locales, al agredido "le habían reventado" un vaso en la cabeza. Los servicios sanitarios del 061 trasladaron al herido al Hospital Universitario de la Costa del Sol, donde se encuentra hospitalizado por la gravedad de sus cortes en el cuello.

La Policía Nacional ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que hay un hombre de 35 años detenido por un presunto delito de lesiones graves en relación con los hechos.