Pacma advierte del daño a la imagen turística de Marbella por una denuncia viral de malos tratos a un caballo

"Esto es Europa. Esto es Marbella. Y esto es un pobre caballo obligado a llevar a turistas", así comienza su vídeo una extranjera de visita en Marbella que se ha hecho viral por denunciar los supuestos malos tratos a un caballo de carruaje que se encontraba en el centro de la localidad.

Ahora el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) se ha sumado a la causa después de hacerse viral el vídeo (más de 800.000 visitas). Ponen de manifiesto la "gravedad del caso denunciado el pasado 14 de agosto ante la Guardia Civil de Marbella sobre el maltrato a un caballo de carruaje".

Según la denunciante, el animal presentaba "extrema delgadez, deshidratación, agotamiento, heridas visibles y cojeras". Desde Pacma señalan que "es presuntamente obligado a trabajar incluso cuando las temperaturas superan los 40ºC, sobre asfalto, sin acceso a agua, alimento ni sombra, llegando a ser visto en servicio hasta la 1.00 de la madrugada".

Además de las visualizaciones, se han recogido 10.000 firmas ciudadanas al respecto y se han interpuesto varias reclamaciones directas al Ayuntamiento de Marbella.

Al parecer, un santuario de animales ya se ha ofrecido a acoger al caballo cuanto antes y para siempre, aunque hasta el momento no puede ser posible el traslado hasta que no se lleve a cabo la incautación solicitada.

Desde Pacma solicitan a las autoridades municipales y veterinarias que retiren al animal de su actual propietario para trasladarlo al centro de rescate.

En julio de este año, la formación política precisamente denunció siete años sin inspecciones veterinarias a los caballos de carruajes en Marbella, acusando al Ayuntamiento de “absoluta dejadez”.

El consistorio se comprometió en 2020 a eliminar la tracción animal en tres años, pero recientemente ha vuelto a aprobar una nueva normativa que permitirá la explotación de caballos durante dos décadas más, según han informado desde Pacma en un comunicado.

🐴💔 En Marbella un caballo de carruaje, exhausto, herido y deshidratado, es obligado a trabajar bajo más de 40º hasta la madrugada.



✍Hay firmas y un santuario dispuesto a acogerlo, pero las autoridades miran hacia otro lado.



🚫Basta de explotación. pic.twitter.com/D1LHwptrVL — PACMA (@PartidoPACMA) September 6, 2025

Desde Pacma advierten de que este caso no solo constituye un episodio más de maltrato animal, sino que afecta directamente a la percepción internacional de Marbella en particular y de Andalucía en general como destino turístico.

“Muchos de los visitantes que llegan a ciudades que aún explotan turísticamente a los caballos no quieren ver animales obligados a trabajar en condiciones inhumanas; este modelo turístico es obsoleto y daña la imagen de las ciudades”, concluyen.