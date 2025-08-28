Buscan a Oliver, un niño de tres años desaparecido en Marbella: no se sabe nada de él desde julio

Nueva alerta por desaparición en la provincia de Málaga. Se busca a Oliver, un niño de tres años, rubio, de ojos claros que lleva desaparecido desde el pasado mes de julio en Marbella.

La información ha trascendido este jueves a través de las redes sociales del Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. En sus publicaciones, piden colaboración ciudadana para localizar al pequeño, pero no aportan datos sobre la desaparición, ni sobre si se trata de un secuestro parental.

Oliver mide apenas 85 centímetros y la última vez que lo vieron en Marbella fue el 4 de julio. No hay datos sobre la ropa que llevaba ese día. En caso de tener cualquier información, llama al 091 de inmediato. La colaboración ciudadana es fundamental en estos casos.