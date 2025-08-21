Un grupo de influencers alucina con el precio de tres horas en un parking de Marbella: "Paga ya, que sigue sumando"

Un grupo de influencers alucina con el precio de un par de horas en un parking de Marbella: "Paga ya, que sigue subiendo"

Las influencers Susana Bicho y Nagore Robles han alucinado con su grupo de amigos con el precio de un parking de Marbella. En concreto, con uno ubicado al parecer en el entorno de Puente Romano y en el que le cobraron más de 60 euros por unas tres horas aparcados.

Robles ha compartido un vídeo en su TikTok donde denuncia el alto coste de este aparcamiento, que le parece desmesurado. En los comentarios, algunos de los seguidores de la influencer confiesan que también han sido víctimas del mismo parking durante el verano.

Aunque Nagore apunta en su TikTok que apenas fueron dos horas aparcados, según se registra en la máquina, fueron tres, como algunos de sus followers le han indicado. De cualquier forma, sigue siendo un precio algo disparatado para cualquier mortal.

"Eso es frente a Puente Romano, vas a cenar por una media de 400 euros... ¿Y te quejas? Es lo que tiene ir de ricos por la vida", le espeta David, un internauta que parece conocer bien la zona. Otros tiran de humor y le lanzan a Nagore que esperan que el precio incluya "llenar el tanque y una buena limpieza".

Sobre el disparatado precio, hay quien cree que pudieron cobrarle un día completo al entrar a las 22.34 horas y salir cerca de las 1.37 de la madrugada. Otros opinan que pudo tratarse de un error y otros creen que pagar 60 euros en pleno verano en la lujosa Marbella es "lo normal".

Según ha podido observar EL ESPAÑOL de Málaga, el parking está justo frente al hotel Alanda y es al aire libre. Por su cercanía al restaurante Leña de Dani García son muchos los que ven como buena opción dejar el coche allí sin imaginarse que igual la noche en Marbella se les iba a ir de precio.

Son decenas las reseñas negativas que el citado hotel tiene en Google, no por sus instalaciones, que son preciosas, sino precisamente por el desmesurado precio de su parking. Como respuesta a todas estas quejas, desde el establecimiento explican que disponen de una tarifa diaria para huéspedes del hotel, y otra tarifa para clientes no alojados, que funciona por "fracción de tiempo con un límite diario"; por lo que el precio no es ningún error.