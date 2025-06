Un recurso del Colegio de Ingenieros paraliza el proyecto del intercambiador de San Pedro, en Marbella

Revés para la Junta de Andalucía y su apuesta por impulsar la construcción de un intercambiador de transportes en San Pedro de Alcántara, en Marbella.

Tras licitar a finales del pasado mes de mayo la adjudicación del servicio para la redacción del proyecto constructivo, la Consejería de Fomento se ve forzada a echar el freno de mano.

Lo hace no por voluntad propia, en respuesta a un recurso presentado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contra el citado anuncio oficial.

Según consta en el expediente, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, la reclamación fue formulada por el organismo profesional el pasado 13 de junio. En la misma solicitaba la adopción de la medida cautelar de suspensión del procedimiento.

"La recurrente solicita la anulación del anuncio y los pliegos, a fin de que se modifique su contenido y se permita a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la posibilidad de optar como redactores de proyectos y como responsables del equipo de personal técnico participante en el presente contrato", se indica en la documentación.

De manera precisa, desde el colegio se pide la suspensión temporal "en tanto se resuelve el recurso planteado contra la titulación exigida como criterio de solvencia técnica".

Para los responsables del organismo colegial, "de seguirse con el procedimiento, podría generar discriminación de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y situar al mismo en condiciones de desigualdad con respecto al resto de licitadores provocando un perjuicio de difícil o imposible reparación".

Para los responsables de la Consejería de Fomento, “es admisible que para evitar perjuicios de imposible o difícil reparación, no ya para el recurrente sino para otros terceros de buena fe, se proceda a la suspensión temporal del procedimiento de licitación, toda vez que no afecta, en primer lugar al interés público (...) ni a los posibles o potenciales licitadores, ya que el plazo de presentación de las ofertas no va a ser afectado".

De hecho, el plazo para la presentación de propuestas permanece abierto hasta el próximo 23 de junio. El intercambiador afectado se ubicará sobre una parcela municipal conocida como El Cielo de San Pedro, con buena comunicación con la autovía del Mediterráneo (A-7) y la Carretera de Ronda (A-397).

Esta infraestructura, que se planifica sobre una superficie de 8.000 metros cuadrados, contará con seis dársenas cubiertas para el estacionamiento de los autobuses y dos puestos fuera de dársenas para estacionamiento de autobuses de no salida inmediata.

Además, dispondrá de un edificio central con aseos, cuarto de limpieza y almacén, puesto para venta de tickets, información y vigilancia y espacio para resguardo y espera de viajeros.