Buscan a Zahra, de 70 años y con medicación: sacó dinero en una gasolinera de Marbella y desapareció

La provincia de Málaga suma esta semana una nueva alerta por desaparición. Se trata de Zahra Shakiba Salahsour, a la que se le perdió la pista el 31 de mayo en la localidad malagueña de Marbella.

Setareh, su hija, con la que ha podido hablar este periódico relata que ambas viven en la misma villa, pero sus casas tienen puertas independientes. La última vez que habló con ella fue sobre las 21.15 horas de este martes. A las 21.45 horas Setareh envió a su hijo a casa de su abuela a verla. "Le dije que fuera a verla, porque ella padece de cuadros de ansiedad y depresión por sufrir muchos golpes en la vida", relata.

Zahra está medicada por su psiquiatra. Solía pasar el día en la cama. Su tratamiento eran unas gotitas que la estabilizaban ante la presencia de estos cuadros. Cuando vieron que no había nadie en casa, Setareh llamó a su otra hermana y ambas revisaron el dormitorio de su madre. "Creemos que debió salir sobre las 21.30 horas. Vimos que tenía muchos botes de gotas allí. Nosotros le decíamos que si no las tomaba la Seguridad Social iba a venir a por ella. Entonces, por lo que se ve, las compraba y no se las tomaba, lo que la ha debido desestabilizar totalmente", expresa su hija.

Sus hijas han detectado que su madre ha salido de casa con su DNI y una tarjeta de débito de un banco de Alemania. La familia es de origen iraní, pero las hijas nacieron y crecieron en Alemania y llevan en Marbella desde los años 80. "Llamamos a nuestra otra hermana, que vive en Alemania, y nos confirmó que la última retirada de efectivo se hizo al lado de la gasolinera SHELL, a 50 metros de casa, frente a la estación de autobuses. Sacó 60 euros", relata.

Según cuenta Setareh, la Policía Nacional les ha confirmado que a las 0.02 horas su madre hizo una operación en el cajero de la SHELL. Así, los agentes están investigando ahora las cámaras de seguridad de la zona, especialmente las de la estación, claves para saber si Zahra pudo comprar un billete.

"Es un proceso complicado, las cintas pesan mucho y el tiempo no juega a nuestro favor. Estamos intentando lograr las grabaciones de las cámaras de la gasolinera también para saber, al menos, qué llevaba puesto mi madre cuando desapareció", lamenta su hija.

La colaboración ciudadana es fundamental para encontrar a Zahra, cada minuto cuenta. La mujer tiene 70 años, mide 1,62 y es de complexión delgada. Tiene el pelo corto de color blanco y ojos marrones. Si tienes alguna pista sobre su paradero, puedes dar aviso llamando al 112 o a los teléfonos de SOS Desaparecidos, disponibles las 24 horas del día: 642 65 07 75 / 649 95 29 57.

