Imagen de una patrulla de la Policía Nacional remitida a los medios. Policía Nacional Policía Nacional

Tiroteo sin heridos durante una riña entre dos familias en La Palmilla (Málaga): dos detenidos y armas incautadas

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LO ESENCIAL Las claves Una riña entre dos familias en el barrio de La Palmilla, en Málaga, derivó en varias detonaciones este miércoles sobre las 15.10 horas. No se han registrado heridos como consecuencia de los disparos, según fuentes cercanas al caso. La Policía Nacional detuvo a dos personas relacionadas con el suceso e intervino dos armas de fuego. El Grupo de Atracos y Delitos Violentos mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Una riña entre dos familias en el barrio de la Palmilla, en Málaga capital, termina con dos personas detenidas. La Policía Nacional está investigando lo ocurrido.

Los hechos han ocurrido este miércoles sobre las 15.10 horas. Al parecer, durante la discusión se han producido varias detonaciones en las que nadie ha resultado herido, según fuentes cercanas al caso.

Agentes de la Policía Nacional se han trasladado hasta el lugar de los hechos, donde han procedido a la detención de dos personas relacionadas con el suceso y han intervenido dos armas de fuego.

Actualmente, el Grupo de Atracos y Delitos Violentos mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.