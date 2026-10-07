Muere Javier Berlanga, histórico concejal de Málaga y actual gerente del Consorcio de Transporte

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LO ESENCIAL Las claves Javier Berlanga, histórico concejal de Málaga y actual gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano, ha fallecido repentinamente. Sus restos mortales son velados en Parcemasa; la misa funeral se celebrará a las 18:30 horas en la Capilla Central. Abogado de profesión, dirigía el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga desde septiembre de 2020. Fue concejal del PP en Málaga entre 1991 y 2007, además de director de Urbanismo de Nerja y del Ceulaj.

Duelo en la política malagueña por la repentina muerte de Javier Berlanga. Quien fuera concejal durante años del Ayuntamiento de Málaga, asumiendo las riendas de la movilidad municipal en los primeros tiempos del Metro, ha fallecido.

Así lo confirman fuentes cercanas y queda corroborado en tablón de decesos del Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa), donde se velan sus restos mortales. La Misa Funeral está fijada a las 18:30 horas. en la Capilla Central.

Javier Berlanga era abogado de profesión, con trayectoria en el ámbito de la administración pública y el sector legal en Málaga. Actualmente ocupaba el cargo de director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, posición para la que fue designado en septiembre de 2020.

Fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Málaga durante 16 años (1991-2007) en el Área de Movilidad, director de Urbanismo en el Consistorio de Nerja (2007-2010), director del Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (Ceulaj) entre 2011 y 2018.