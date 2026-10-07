Málaga desata la carrera por sus nuevos taxis accesibles: recibe 203 solicitudes para 60 licencias

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LO ESENCIAL Las claves El concurso para 60 nuevas licencias de taxi accesible en Málaga recibe 203 solicitudes; 186 han sido admitidas provisionalmente. Las licencias, numeradas del 1.447 al 1.506, estarán vinculadas de forma indefinida a vehículos adaptados para cinco plazas y una persona usuaria de silla de ruedas. Diecisiete aspirantes han sido excluidos inicialmente por no disponer del certificado municipal de conductor o no acreditar cinco años de experiencia. Los interesados y asociaciones del sector disponen de diez días para presentar alegaciones o subsanar defectos antes de la adjudicación definitiva.

La apuesta del Ayuntamiento de Málaga por ampliar la flota de taxis accesible de la ciudad sigue adelante. Y lo hace con un significativo interés.

De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Consistorio, el concurso activado a finales del pasado mes de agosto ha recibido 203 solicitudes, de las que 186 han sido admitidas provisionalmente y otras 17 han quedado inicialmente excluidas.

El dato supone que hay más de tres aspirantes por cada licencia disponible. La relación provisional ha sido aprobada por el director general de Movilidad con fecha 28 de septiembre y recoge los nombres de las personas que cumplen inicialmente las condiciones establecidas en las bases del concurso.

Las licencias que salen a concurso están numeradas de la 1.447 a la 1.506, ambas inclusive. Se trata de 60 licencias de auto-taxi de carácter accesible, vinculadas obligatoriamente a vehículos adaptados con capacidad para cinco plazas más una destinada a una persona con movilidad reducida usuaria de silla de ruedas (5+1 PMR).

El título habilitante tendrá carácter accesible por tiempo indefinido y estará asociado a un vehículo debidamente adaptado. Además, la prestación del servicio deberá estar vinculada a una emisora o sistema de telecomunicación autorizado por el Ayuntamiento.

Las exclusiones responden a dos motivos concretos recogidos en el documento municipal. Por un lado, hay solicitantes que no disponen del Certificado Municipal de Conductor de Taxi exigido en las bases. Por otro, aparecen quienes no acreditan la experiencia mínima de cinco años requerida.

La exclusión, no obstante, tiene carácter provisional. El Ayuntamiento ha establecido un plazo de diez días desde la publicación del acuerdo en el tablón de edictos para que las personas interesadas y las asociaciones representativas del sector puedan formular alegaciones, defender sus derechos, subsanar defectos o presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

Por tanto, la lista publicada todavía no determina quién obtendrá finalmente las 60 licencias. Primero deberá completarse esta fase de alegaciones y subsanaciones y continuar posteriormente el procedimiento de adjudicación previsto en las bases.