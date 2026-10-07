Gran despliegue policial con agentes encapuchados en una casa de Capuchinos este martes: hay investigación abierta

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LO ESENCIAL Las claves Un amplio despliegue de Policía Nacional, Policía Local y agentes sin distintivo rodeó el martes una vivienda de la calle Molino, en Capuchinos. La operación, iniciada alrededor de las 18:00 horas, obligó a restringir el paso y cortar el tráfico en la zona. Según los testigos, al menos un varón fue detenido y trasladado a dependencias policiales; los guías caninos permanecieron más tiempo en el lugar. La Comisaría Provincial de Málaga confirma que es una operación local vinculada a una investigación abierta, sin ofrecer más detalles.

Los vecinos del barrio malagueño de Capuchinos se vieron sorprendidos este pasado martes, 6 de octubre, por un importante despliegue policial ante una vivienda de la calle Molino que acabó saldándose, según los testigos, con una persona detenida.

La presencia policial comenzó a amontonarse en la zona sobre las seis de la tarde. Una gran cantidad de vehículos policiales, tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local, así como vehículos policiales sin distintivo, de la secreta, rodearon la vivienda registrada, muchos de ellos con pasamontañas. Uno de ellos era de los guías caninos y, en el caso de la Policía Local, del Grupona, el Grupo de Protección de la Naturaleza.

De hecho, se restringió el paso en la zona, llegando a cruzar uno de los coches en mitad de la calle para cortar el tráfico. A pocos metros de la vivienda hay una academia de baile y fueron algunas las familias que, por miedo a no saber qué estaba ocurriendo, quisieron volver a cruzar para llevarse a los niños, cuando siempre según sus relatos, la Policía rogó que no se cruzara por la calle y dieran la vuelta.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga han explicado que se trata de una operación local, aunque no detallan desde qué grupo está organizada y explican que es "una investigación abierta", por lo que no pueden dar más información.

Vecinos de la zona han confirmado que en el despliegue se detuvo al menos a un varón, que fue trasladado a dependencias policiales. Los furgones se marcharon pasadas unas horas y, siempre según el relato de testigos, la unidad que se quedó más tiempo fue la de guías caninos.