Otra imagen del futuro Palacio de la Ópera de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

El Auditorio de Málaga sale a buscar mecenas: 79.860 euros para crear su estrategia de captación

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Promálaga licita por 79.860 euros el diseño de la estrategia de comunicación y captación de mecenas para el futuro Auditorio de la Música de Málaga. El contrato, de 12 meses y sin prórroga, busca presentar el proyecto a empresas, fundaciones, instituciones y particulares interesados en realizar aportaciones privadas. La adjudicataria creará la identidad gráfica, un dossier institucional, presentaciones y argumentarios de captación, además de materiales gráficos y audiovisuales. Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 23 de octubre; los primeros materiales deberán entregarse entre 10 y 120 días tras formalizarse el contrato.

El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha la estrategia para buscar mecenas para su futuro Auditorio de la Música.

Con este objetivo, la empresa municipal Promálaga ha sacado a concurso por 79.860 euros, (IVA incluido), un contrato para diseñar la estrategia de comunicación y captación de aportaciones privadas para el equipamiento cultural.

Las empresas interesadas tienen hasta el 23 de octubre para presentar sus ofertas.

El contrato, con un plazo de ejecución de 12 meses y sin posibilidad de prórroga, persigue crear todo el armazón comunicativo con el que presentar el proyecto ante empresas, fundaciones, instituciones y particulares susceptibles de convertirse en mecenas.

El pliego plantea desde la definición del concepto creativo y el relato del Auditorio hasta la producción de materiales gráficos y audiovisuales.

El futuro adjudicatario deberá diseñar una identidad gráfica específica para la estrategia de mecenazgo, compatible con la imagen institucional del Ayuntamiento y de Promálaga.

También tendrá que elaborar un dossier institucional de mecenazgo, una presentación editable para reuniones y encuentros con potenciales colaboradores, un documento resumido del proyecto, un argumentario de captación y una plantilla para preparar propuestas dirigidas a futuros mecenas.

El encargo incluye además la producción de una pieza audiovisual principal de entre 90 y 180 segundos, junto con al menos cuatro adaptaciones para distintos formatos y canales, incluidas versiones breves y verticales destinadas a entornos digitales y redes sociales.

A ello se sumará un mínimo de 30 adaptaciones gráficas durante la vigencia del contrato, así como una fase de acompañamiento en la que la empresa adjudicataria deberá seguir prestando asistencia técnica y generando materiales derivados. El pliego fija un máximo de 60 adaptaciones y piezas derivadas durante esta fase.

Un año para preparar la captación

Los primeros trabajos deberán desarrollarse en los meses posteriores a la formalización del contrato. El documento de estrategia creativa y el desarrollo conceptual y narrativo tendrán un plazo máximo de 10 días naturales, mientras que la identidad gráfica deberá estar preparada en un máximo de 45 días.

El material institucional y de captación tendrá un plazo de hasta 70 días, la pieza audiovisual principal y sus adaptaciones, 100 días, y los recursos gráficos y digitales, 120 días.

Una vez validadas las piezas principales, comenzará la fase de acompañamiento, que se prolongará hasta completar los 12 meses de contrato.

Durante ese periodo, Promálaga podrá solicitar modificaciones, adaptaciones y nuevas piezas dentro de los límites establecidos en el pliego.

El objetivo es dotar al proyecto del Auditorio de una estrategia capaz de facilitar la participación de empresas, fundaciones, instituciones y particulares mediante fórmulas de mecenazgo. Promálaga considera estas aportaciones privadas una vía complementaria para favorecer la implicación de estos agentes en el desarrollo del futuro equipamiento.