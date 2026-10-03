Emasa trabaja en la reparación de la tubería rota en el barrio de la Victoria: se estima una duración de "4 o 5 días"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Emasa repara desde este sábado la tubería rota en el barrio de la Victoria, en el cruce de Pedro de Quejana y Amargura. Los trabajos, que incluyen la reposición del pavimento dañado, se prolongarán previsiblemente entre cuatro y cinco días. El suministro de agua no está afectado, al mantenerse operativa la conducción alternativa de 500 milímetros de diámetro. Habrá cortes de tráfico en plaza de Alfonso XII y Ferrándiz, con un itinerario provisional por Amargura, Compás de la Victoria y San Patricio.

La Empresa Municipal de Aguas (Emasa) está trabajando desde la mañana de este sábado en la reparación de la red en el barrio de la Victoria, tras la rotura anoche de una tubería que ha provocado daños en la calzada.

Se estima que los trabajos, en la intersección de las calles Pedro de Quejana y Amargura, tengan una duración de entre "cuatro y cinco días", según han indicado.

Durante este tiempo, la movilidad en la zona se verá afectada. Además, los trabajos incluyen una reposición del pavimento.

El aviso se recibió anoche en torno a las 20:30 horas y sobre las 21:15 horas ya se había cortado el agua.

Técnicos de empresa municipal continúan trabajando en la reparación de la avería, que dejó sin servicio una de las dos conducciones que abastecen a la zona este de la ciudad, aunque el suministro no se está viendo afectado al estar operativa la tubería alternativa, que es de la misma capacidad (500 mm de diámetro).

Una vez dejada la tubería al descubierto, se está procediendo a la reparación de la misma.

Estos trabajos implican detectar el problema y maniobrar con varias válvulas en localizaciones diferentes hasta que quede resuelto, según han detallado desde el Ayuntamiento.

Durante este periodo, el tramo de la plaza de Alfonso XII comprendido entre las calles Amargura y Compás de la Victoria permanecerá cortado al tráfico.

También está cerrada al tráfico la calle Ferrándiz, en el sentido hacia la calle Victoria.

Por ello, desde el Área de Movilidad, en coordinación con Emasa y Policía Local, se ha establecido un itinerario provisional consistente en habilitar un carril de la calle Amargura que permite girar a la derecha en la calle Ferrándiz y continuar por Compás de la Victoria para volver a conectar con la calle San Patricio.