Una persona pasa junto a una de las estaciones del sistema de bicis de alquiler de Málaga, que deja de funcionar. EEM

De Nextbike a Cooltra: los cinco operadores que pugnan por el nuevo MálagaBici, valorado en 33,2 millones

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Las claves Generado con IA Cinco grandes operadores nacionales e internacionales compiten por gestionar el nuevo sistema MálagaBici, valorado en 33,2 millones de euros para diez años. El futuro servicio contará inicialmente con 1.000 bicicletas eléctricas y 100 estaciones inteligentes, con posibilidad de expandirse hasta 2.000 bicicletas y 200 estaciones. Entre las empresas candidatas destacan Cooltra, Citybike Global, Nextbike, la alianza Serveo-PBSC y la UTE Movus-Fifteen, todas con experiencia previa en sistemas públicos de bicicletas eléctricas. La nueva plataforma tecnológica permitirá localizar y desbloquear bicis desde el móvil, gestionar préstamos y devoluciones, y controlar la flota en tiempo real.

El millonario contrato impulsado por el Ayuntamiento de Málaga para recuperar el sistema público de bicis de alquiler ha concitado el interés de varios de los grandes operadores nacionales e internacionales del sector.

En total son cinco las firmas especializadas que pugnan por explotar el nuevo MálagaBici, con un montante de 33.234.163,54 euros (IVA incluido) y un periodo de diez años.

Las ofertas corresponden a Cooltra City Services SL, Citybike Global SA, Nextbike España SL, la alianza formada por PBSC Urban Solutions Inc. y Serveo Servicios SAU y la UTE Movilidad Urbana Sostenible-Fifteen SAS. Una sexta empresa, Tambor Mobility Services SLU, también presentó oferta, pero figura como excluida del procedimiento.

El concurso se encuentra todavía en fase de valoración. Es decir, la identidad de los aspirantes ya está sobre la mesa, pero aún no existe adjudicatario.

El futuro MálagaBici partirá de 1.000 bicicletas eléctricas y 100 estaciones inteligentes, con una infraestructura preparada para crecer hasta las 2.000 bicicletas y 200 estaciones si la demanda lo requiere. El servicio estará concebido alrededor de una plataforma tecnológica que permitirá localizar y desbloquear las bicicletas desde el móvil, controlar la flota en tiempo real y gestionar tanto los préstamos como las devoluciones.

Pero, ¿quiénes son las empresas que quieren hacerse cargo de esa transformación?

Cooltra

Cooltra City Services llega al concurso malagueño con experiencia reciente en la implantación de sistemas públicos de bicicleta eléctrica.

La compañía resultó adjudicataria en 2025 del nuevo sistema público de préstamo de bicicletas eléctricas de Ontinyent, un contrato de cinco años para implantar, gestionar y mantener el servicio. La oferta de Cooltra fue de 701.000 euros sin IVA.

El caso de Ontinyent es especialmente significativo porque el contrato contempla precisamente la renovación tecnológica de un servicio público de bicicletas eléctricas, con una nueva plataforma de gestión y una nueva flota.

Citybike Global

Citybike Global es otro de los nombres con una trayectoria específica en este sector. La empresa nació en 2014 como la división de micromovilidad de Moventia y posteriormente se consolidó como compañía independiente, operando internacionalmente bajo la marca Inurba Mobility.

En España, uno de sus contratos más relevantes es el de Gijón, donde el Ayuntamiento adjudicó en 2022 a Citybike Global el sistema público de bicicleta compartida. El servicio fue diseñado con 250 bicicletas eléctricas y casi medio centenar de estaciones.

La experiencia de Gijón permite además comprobar que Citybike Global ya trabaja con una combinación de bicicletas eléctricas, estaciones de recarga y plataforma tecnológica para gestionar el servicio. En las condiciones de uso del sistema gijonés, CityBike España figura como operadora y Citybike Global como sociedad de referencia.

Nextbike

La candidatura de Nextbike España incorpora otro operador especializado en bicicleta pública con una implantación creciente en España. La compañía asegura operar actualmente 14 sistemas distribuidos en 37 municipios españoles, con más de 7.400 bicicletas en servicio, integrando la tecnología, la operación y el mantenimiento de las redes.

Y llega a Málaga después de un movimiento especialmente reciente. El 17 de septiembre de 2026, apenas unos días después de presentar su oferta para Málaga, Nextbike España fue adjudicataria del nuevo servicio público de bicicleta de Bizkaia, BizkaiBizi, por 17,36 millones de euros sin IVA para cinco años, además de otro contrato de atención a usuarios por 945.596 euros sin IVA.

Serveo-PBSC

La cuarta candidatura está formada por Serveo Servicios SAU y PBSC Urban Solutions Inc. y reúne dos perfiles diferentes: la capacidad operativa de Serveo y la especialización tecnológica de PBSC en sistemas de bicicleta compartida.

La alianza ya tiene adjudicado uno de los grandes contratos de bicicleta pública de España: el nuevo Bizi de Zaragoza. El Ayuntamiento zaragozano adjudicó en marzo de 2024 a esta UTE un contrato de diez años por 45,94 millones de euros sin IVA, 55,58 millones con IVA. El acuerdo incluye el suministro de bicicletas y baterías, las estaciones, su montaje, la gestión y el mantenimiento del sistema.

El proyecto zaragozano arrancó con 1.000 bicicletas y 100 estaciones, una dimensión inicial prácticamente idéntica a la que ahora plantea Málaga, aunque la red de Zaragoza está diseñada para crecer posteriormente hasta las 2.500 bicicletas y 276 estaciones.

Movus-Fifteen

La quinta oferta corresponde a la UTE Movilidad Urbana Sostenible (Movus)-Fifteen. La alianza combina la experiencia de Movus en la explotación de servicios de movilidad urbana con la tecnología de la compañía francesa Fifteen.

Ambas empresas gestionan actualmente MugiBIKE, el sistema público de bicicletas eléctricas de Vitoria-Gasteiz, puesto en marcha a finales de 2025. El proyecto introdujo un modelo que combina el alquiler convencional entre estaciones con una modalidad de alquiler de larga duración, de hasta tres meses.

El sistema de Vitoria comenzó con 80 bicicletas y 12 estaciones ultracompactas. La tecnología de Fifteen permite además cargar hasta diez bicicletas en el espacio equivalente a una plaza de aparcamiento mediante un sistema de recarga en cadena.

Movus aporta a la alianza una trayectoria de más de dos décadas en movilidad urbana y experiencia en la gestión de sistemas de bicicleta pública. La compañía señala que gestiona más de 7.000 bicicletas en distintos servicios españoles, entre ellos los de San Sebastián, Santander, Valladolid y el Área Metropolitana de Barcelona.

La apuesta de Málaga pasa por implantar un sistema de bicicletas que incluyan geolocalización y estaciones preparadas para seguir funcionando incluso ante una caída temporal de las comunicaciones. El Ayuntamiento prevé además que la red pueda duplicar su tamaño hasta alcanzar las 2.000 bicicletas y 200 estaciones.