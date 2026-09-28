La acampada por la vivienda en la plaza de la Constitución de Málaga. Paula Tejada

La concentración por la vivienda en Málaga se convierte en una acampada en la plaza de la Constitución: “De aquí no se mueve nadie”

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Las claves Generado con IA Una concentración por la vivienda en Málaga se transforma en una acampada en la plaza de la Constitución con la participación de miles de personas. Asistentes llevan sillas, tiendas de campaña y sacos de dormir para exigir soluciones habitacionales y apoyo a quienes viven en la calle. Portavoces de la plataforma 'Un Techo por Derecho' piden un techo digno y atención para mujeres que llevan meses sin hogar. El Sindicato de Inquilinas denuncia una crisis humanitaria por la vulneración de derechos humanos relacionada con la vivienda en la ciudad.

“Maricarmen hay miles” y en Málaga se llaman Teresa, Tita Mari, Mariló, entre otros nombres propios a los que se les pone rostro este lunes en la concentración a las puertas del Ayuntamiento de Málaga a favor de la vivienda.

Los malagueños habían sido convocados a las 20.00 horas y lo que pocos sabían era que una manifestación a la que según la Policía Nacional, han asistido 1.000, iba a acabar siendo una acampada en plena Plaza de la Constitución con miles de personas secundando la llamada.

Sillas de la playa, tiendas de campaña, esterillas y sacos de dormir. Eso es lo que los malagueños han traído consigo para improvisar una acampada que nace del objetivo de exigir una vivienda porque “Maricarmen hay miles” y porque “las administraciones tienen que escuchar lo que este país está diciendo y es que las casas son para las vecinas”.

“No sabemos lo que se va a aprobar mañana y por eso nos quedamos aquí de guardia. Queremos asegurarnos un techo digno y que estas mujeres que están aquí que llevan dos meses viviendo en la calle tengan una casa”, aseguran las portavoces de la plataforma un Techo por Derecho.

“No quieren que nos quedemos, pero tenemos que hacerlo. De aquí no se mueve nadie”, señalan.

Entre los que se van a quedar esta noche en la plaza de la Constitución se encuentra Dolores Cortés, también conocida como Tita Mari, una malagueña que hace tres años fue desahuciada y, según cuenta, vive en la calle con su hijo que tiene necesidades especiales.

"No pedimos nada, lo que pedimos es una casa digna, que nosotros podamos pagarla, y que estemos en nuestra casa", ha señalado la malagueña a este periódico.

Por su parte, desde el Sindicato de Inquilinas, su objetivo con la concentración era mostrar que todas las ciudades estamos sufriendo una crisis humanitaria donde se están vulnerando los derechos humanos de una manera increíble y la ciudadanía está ya muy cansada".