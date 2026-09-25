El vídeo del suceso, ocurrido esta semana en Teatinos, una nueva disputa con arma de fuego.

Amenaza a punta de pistola a dos hombres en una disputa en Teatinos, en Málaga capital: eran las cinco de la tarde

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Las claves Generado con IA Un hombre amenazó con un arma de fuego a dos jóvenes durante una disputa en la calle Arturo Toscanini, en Teatinos, Málaga, a las 17:40 horas. El incidente ocurrió junto a una furgoneta blanca, tras una acalorada discusión y un intento de agresión con una piedra por parte de uno de los jóvenes. El agresor, tras sacar el arma y apuntar a sus oponentes, logró que ambos huyeran del lugar sin que se produjeran disparos ni heridos. La Policía Nacional ha abierto una investigación, pero el sospechoso huyó en la furgoneta y no se han producido detenciones.

Tras los tiroteos de Barcenillas y el Muelle Uno, que costaron la vida a Nacho, un joven inocente de 20 años, y dejaron herido grave al capo Ümit Yalçın, Málaga registra un nuevo suceso con armas de fuego. En esta ocasión, sin heridos.

Los hechos ocurrieron este jueves en la calle Arturo Toscanini, sobre las 17.40 horas. A esa hora el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas de vecinos de la zona de Teatinos que alertaban de una pelea con tres individuos implicados.

Así, las mismas fuentes explicaban que una de ellas portaba un arma de fuego, concretamente un arma corta. A preguntas de la sala, los alertantes explicaron que no habían oído detonaciones y que el pistolero estaba portando el arma de forma amenazante, para amedrentar a sus víctimas, que salieron corriendo.

En un vídeo al que ha podido acceder este periódico se recogen los hechos. En la pieza audiovisual se observa cómo tres personas están discutiendo en un descampado donde habitualmente se aparcan coches, muy cerca de la Ciudad de la Justicia. Lo hacen en torno a una furgoneta blanca, que parece ser el origen del problema. Dos chicos con camiseta y un señor con el torso al descubierto comienzan a manipularla, pero discutiendo.

En un momento de la disputa, los ánimos se caldean y comienzan a pelearse acaloradamente hasta el punto de que el más mayor, con el torso al descubierto, acude al maletero del vehículo y saca de una caja un arma de fuego cuando uno de los dos jóvenes tenía una piedra en la mano a punto de lanzársela.

Al ver el arma de fuego, con el que apunta a los dos jóvenes, ambos individuos huyen de la escena. El hombre llega a acercarse a la acera con el arma firme.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. El portador del arma de fuego huyó del lugar en furgoneta y no constan detenciones en torno a estos hechos.