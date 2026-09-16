De la Torre exige defender la soberanía de Ceuta y Melilla sin renunciar a la cooperación con Marruecos

Francisco de la Torre, durante el desayuno informativo. Ayuntamiento de Málaga

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Las claves Generado con IA Francisco de la Torre defiende una cooperación sólida con Marruecos sin renunciar a la soberanía de Ceuta y Melilla. El alcalde de Málaga afirma que ambas ciudades son españolas desde hace siglos y Marruecos debe tenerlo claro. De la Torre considera compatible reivindicar la soberanía de Ceuta y Melilla y mantener la colaboración con Marruecos. Vincula la cooperación con Marruecos a la lucha contra las mafias de tráfico de personas y al desarrollo regional.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido la necesidad de mantener una relación sólida y de cooperación con Marruecos, aunque ha reclamado al mismo tiempo una defensa "clara y rotunda" de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.

"Son ciudades españolas desde hace siglos y eso Marruecos lo tiene que tener muy claro”, ha señalado el regidor durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa Tribuna Andalucía.

En el mismo, ha insistido en que ambas posiciones no son incompatibles. A su juicio, los gobiernos españoles deben ser capaces de reivindicar la soberanía de las dos ciudades autónomas y, al mismo tiempo, mantener una colaboración estrecha con el país vecino.

De la Torre ha argumentado que España es "la primera interesada" en que el norte de África avance tanto desde el punto de vista económico como social.

Por ello, ha rechazado una visión basada en el rechazo a cualquier entendimiento con Marruecos y ha llamado a cooperar por razones éticas, de solidaridad y también por el propio interés de España y Europa.

"No tenemos que tener las orejeras de decir no", ha defendido el alcalde, que ha situado la cooperación regional como una herramienta necesaria para favorecer el desarrollo y mejorar el equilibrio en la zona.

El regidor también ha vinculado esa colaboración a la lucha contra las redes de tráfico de personas. Según ha explicado, una mayor cooperación permitiría combatir el negocio de las mafias que organizan las rutas migratorias y que, en sus palabras, "llevan a la muerte a muchos de ellos".