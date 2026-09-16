La Junta desbloquea la construcción de 50 viviendas protegidas en el Centro de Málaga tras meses de espera

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La Junta desbloquea la construcción de 50 viviendas protegidas en la calle Cerrojo, en el centro de Málaga. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) reanuda el procedimiento tras coordinar los contratos técnicos necesarios. Sardalla Española SA es la empresa mejor clasificada, con una oferta de 6,47 millones de euros (sin IVA), y dispone de diez días para presentar la documentación. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 18 meses e incluye medidas para fomentar el empleo entre personas en riesgo de exclusión social.

La promoción de 50 viviendas protegidas prevista en la calle Cerrojo de Málaga encara por fin su siguiente paso administrativo.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha levantado la demora temporal que mantenía paralizada la tramitación del contrato de obras y ha ordenado reanudar el procedimiento con la empresa mejor clasificada, Sardalla Española SA.

El concurso fue aprobado el pasado 16 de abril y planteaba la construcción de 50 viviendas protegidas en régimen general, destinadas a la venta, junto con sus correspondientes anejos vinculados, en la unidad de ejecución 11 del PERI Trinidad Perchel, en el entorno de la actual calle Cerrojo número 28.

Sin embargo, hasta ahora no había podido formalizarse la adjudicación. La demora fue acordada el 13 de julio por la Dirección General de AVRA.

El motivo no era la renuncia a la promoción ni la modificación de las condiciones del concurso, sino la necesidad de coordinar el contrato principal de obras con los contratos técnicos necesarios para desarrollar los trabajos: asistencia técnica, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud.

Una vez adjudicados esos servicios técnicos, la Mesa de Contratación consideró que había desaparecido la circunstancia que justificaba el parón.

En su reunión del 14 de septiembre propuso levantar la demora y reanudar el trámite de requerimiento de documentación a la empresa mejor clasificada. La resolución del director general de AVRA, fechada el 15 de septiembre, ha dado luz verde a ese paso.

Sardalla Española, primera clasificada

La empresa que encabeza la clasificación es Sardalla Española SA, con una oferta económica de 6.468.372,72 euros, sin IVA. Las otras propuestas son las Servimar 2008 SL, con 6.875.000 euros, y Oreco Balgón SA, con 7.109.148,60 euros.

La compañía dispone ahora de un plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la recepción del requerimiento, para presentar la documentación exigida en los pliegos.

El presupuesto de licitación asciende a 7.215.944,58 euros, sin IVA, y alcanza los 7.937.539,04 euros con el impuesto incluido. El plazo de ejecución previsto es de 18 meses, que comenzarán a contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo y de inicio de las obras.

El proyecto contempla viviendas en régimen general de venta, con sus garajes y anejos vinculados, y establece además el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social.

La resolución que levanta la demora deja expresamente claro que el parón administrativo no supone desistir del procedimiento, renunciar a celebrar el contrato, modificar los pliegos ni alterar los criterios de adjudicación. La tramitación debe continuar dentro del plazo máximo previsto en la documentación contractual.