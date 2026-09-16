Intenta matar a su pareja estrangulándola y se ahorca después en Málaga: su hija, menor de edad, llamó al 112

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Un hombre de 39 años intentó estrangular a su pareja en Málaga y posteriormente se suicidó ahorcándose. La hija menor de la pareja alertó al 112, lo que permitió la rápida intervención policial y la reanimación de la víctima. La mujer, de 35 años, fue trasladada al hospital en estado grave y permanece ingresada. No existían denuncias previas ni constaban en el sistema VioGén antecedentes de violencia entre la pareja.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer un nuevo episodio de violencia machista ocurrido en Málaga capital, en el que una mujer de 35 años (nacida en 1991) ha resultado herida de gravedad tras ser agredida por su pareja, un varón de 39 años (nacido en 1987), que posteriormente se ha quitado la vida ahorcándose.

La mujer está viva en estos momentos gracias a su hija, una menor de edad, que llamó al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, alertando de que su padre estaba intentando estrangular a su madre en el domicilio familiar. Los hechos han ocurrido sobre las 18.00 horas en la calle Leoni Benabú, en Pinares de San Antón.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos de la Policía Nacional, quienes al llegar a la vivienda encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria. Los agentes iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta conseguir estabilizarla.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece ingresada. No ha trascendido su estado de salud en estos momentos.

En la misma inspección del inmueble, los agentes hallaron el cuerpo sin vida del presunto agresor, que se había ahorcado tras la tentativa de homicidio. Es posible que creyera que había conseguido su cometido, pero no llegó a matarla.

Según han confirmado fuentes de la investigación, el caso está ratificado como un episodio de violencia de género, si bien ninguno de los dos miembros de la pareja figuraba registrado en el sistema VioGén ni constaban denuncias previas entre ellos. Las fuerzas de seguridad mantienen las diligencias abiertas para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.